Astori dijo que el Frente Líber Seregni está "más vivo que nunca" y que se va a "fortalecer"

Pese al quiebre del Frente Líber Seregni como presentación electoral, el líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori, afirmó este jueves durante un acto en la sede de la agrupación que el Frente Líber Seregni está "más vivo que nunca” y sostuvo que buscará “fortalecer” el bloque.

Las declaraciones del ministro de Economía se dan luego de que la expresión electoral del ala moderada del Frente Amplio que él lidera enfrentara desprendimientos tras un acuerdo del Nuevo Espacio con Darío Pérez (Liga Federal) y de que Alianza Progresista se una a Fuerza Renovadora liderada por el expresidente del Banco Central, Mario Bergara.

Mientras Asamblea Uruguay define su presentación electoral dentro del mapa de sublemas existente en el Frente Amplio, Astori advirtió que el bloque será fortalecido. “Podrá no tener hoy a los sectores originales, pero nosotros lo vamos a fortalecer para que sea la representación gloriosa del General Líber Seregni”, dijo el ministro en el acto de este jueves.

Durante una entrevista con Canal 10, Astori dijo este jueves que el bloque “no es solo un acuerdo electoral, es un concepto, es una idea”. “El FLS no desaparecerá en ese equilibrio entre ética y responsabilidad. Eso no se muere. Eso no deja de existir”, agregó.

Twitter.com/@AsambleaUruguay

Asamblea Uruguay presentó este jueves incorporaciones a la agrupación.

El sector de Astori presentó como nuevos integrantes al director de Casinos, Javier Cha, el exdirector de Educación, Juan Pedro Mir, la edila por Montevideo Inés Coll, el cantante Jorge Nasser, el murguista Raúl Castro, el exbasquetbolista Diego Losada, y la periodista y abogada Daiana Abracinskas.

El sector de Astori resolvió este miércoles no sumarse al sublema Progresistas que encabeza Bergara ni hacer un acuerdo con el Nuevo Espacio y la Liga Federal.

Según explicó a El Observador el diputado del sector, Juan Carlos Mahía, Asamblea Uruguay resolverá este fin de semana su presentación electoral.

En la misma línea que Astori, Mahía advirtió que la ruptura del bloque se debe a los tiempos electorales pero dijo que la situación “será otra después de las elecciones”. “Es algo circunstancial pero el FLS sigue vigente como idea”, afirmó.