Astori: la regasificadora "fue un error importante" y su desarrollo "no tenía ningún sentido"

El senador del Frente Amplio, exvicepresidente y dos veces ministro de Economía, Danilo Astori, sostuvo este martes que el proyecto construir la planta regasificadora fue "un error grande, importante" y que su desarrollo "no tenía ningún sentido".

"No tenía lugar en la práctica, no tenía realidad futura, porque estaba transformada profundamente la matriz energética a favor de la energía eléctrica y no del gas natural", señaló el dirigente frenteamplista en el programa Buscadores (VTV y TNU).

Astori, que fue vicepresidente durante el gobierno de José Mujica (2010-2015) y cuya administración impulsó la construcción de la planta, dijo que cuando se planeó la obra "no se supo ver las consecuencias que tenía un cambio estructural fundamental que el propio Frente Amplio había llevado a la práctica, que era el cambio de la matriz energética", y que tampoco supieron parar a tiempo el proyecto que, según él, no tenía futuro.

"Con el cambio de la matriz energética, que entre otras cosas transformó al Uruguay en exportador de energía y a nuestro vecino Argentina en cliente de nuestra energía eléctrica, hicimos una regasificadora para venderle gas a la Argentina. No tenía ningún sentido", afirmó Astori.

Gas Sayago, la empresa pública de derecho privado que estaba a cargo de la gestión de la regasificadora, y que pertenece a UTE (79%) y a Ancap (21%), está siendo investigada por la Fiscalía tras la auditoría que realizo PWC sobre su gestión.

Según documentación que presentó la empresa estatal, este negocio implicó una pérdida de US$ 213 millones, los cuales se financiaron con aportes por US$ 113 millones por sus accionistas UTE y Ancap. Los restantes US$ 100 millones los puso el privado que dejó el proyecto inconcluso y debió pagar una multa por ese monto.

De todas formas, las autoridades actuales aclararon que ese monto (US$ 213 millones) no está cerrado, ya que deben agregarse las "eventuales condenas"; Gas Sayago enfrenta demandas por US$ 37 millones. Además, deberá hacerse cargo de retirar los pilotes ubicados en el Río de la Plata que demandarán US$ 8 millones, a lo que hay que sumarle US$ 3 millones de gastos por año en el funcionamiento de la empresa mientras se procede a su liquidación, informó UTE.

Según se desprende de la auditoría, quedó en evidencia que el proyecto "no era viable" desde sus inicios. "No se entiende las razones de fondo para insistir durante cuatro años con la permanencia del proyecto, cuando ya estaba demostrado que era inviable", señaló el Directorio.

PWC dijo que no halló documentación que probara que UTE o Ancap hubieran aprobado un plan de negocios para la regasificadora o que hubiera un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto, el modelo económico financiero y el proceso de toma de decisiones para la adjudicación de los principales contratos.

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para cerrar Gas Sayago en el corto plazo, y evitar que siga generando costos asociados al proceso de liquidación iniciado en diciembre de 2019. La iniciativa de ley propone que los activos y pasivos de Gas Sayago sean transferidos a UTE y Ancap de acuerdo a sus respectivas participaciones accionarias.

“Ambos entes autónomos serán considerados a todos los efectos como sucesores a título universal de Gas Sayago a prorrata de sus respectivas participaciones accionarias”, dice el texto del proyecto.