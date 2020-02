Astori sobre dichos de Manini: "Parece que hablamos de países diferentes"

El ministro de Economía saliente, Danilo Astori, respondió este viernes a los dichos del senador Guido Manini Ríos, que aseguró que las cifras económicas que recibe el nuevo gobierno "son preocupantes". "Es absolutamente evidente que tenemos visiones diferentes del país. A veces, parece que estamos hablando de países diferentes", respondió Astori en rueda de prensa.

Las declaraciones del líder de Cabildo Abierto se dieron en la sede de Todos luego de que Manini Ríos se reuniera con la futura jerarca de la cartera, Azucena Arbeleche, según consignó Subrayado. Las de Astori, en tanto, se dieron este viernes luego de un acto en el que la mutualista Casmu homenajeó al presidente de la República saliente, Tabaré Vázquez.

"Uruguay ha construido fortalezas importantes. 17 años de crecimiento consecutivo dejan una consecuencia positiva para el país. Estamos en el país de mayor ingresos por habitante de América Latina, de mejor distribución del ingreso por habitante de América Latina. A mí me parece que más allá de que hay errores a corregir y aspectos a mejorar, esto no se puede ignorar. Estamos dejando un país con grado inversor en las cinco calificadoras de crédito más importantes del mundo. Me siento tranquilo en que dejamos un país con fortalezas que van a jugar positivamente hacia el futuro", señaló Astori.

De todas maneras, evitó "calificar" las críticas para no alimentar "un proceso de transición de idas y vueltas" que "no le hacen bien al país". Aunque aseguró que ya ha contestado "juicios negativos de parte del gobierno entrante", prefirió no seguir por ese camino porque considera que "no es bueno".

A su vez, y en base a esas dos visiones país a las que se había referido anteriormente, Astori dijo que buscará "construir acuerdos" para encontrar "un puente" entre estas dos concepciones ideológicas. "Si nos ubicamos cada uno en la visión que tiene sin intentar entrar en contacto con la otra, al Uruguay no le va a ir bien", remató.