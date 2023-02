Asumió el nuevo comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi

Mario Stevenazzi asumió, este miércoles, como nuevo comandante en jefe del Ejército en sustitución de Gerardo Fregossi que dejó el cargo para pasar a retiro. En el acto de asunción participó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, entre otras autoridades.

En su discurso de asunción, Stevenazzi señaló que "uno de los temas que acaba de acaparar" la "atención de inmediato refiere al proceso de adecuación de elementos vitales para los integrantes de la institución vinculados al desarrollo profesional y personal de cada uno".

"Los ejércitos se modernizan, las amenazas van cambiando pero hay un elemento, un eslabón del sistema que es insustituible que es fundamental para el cumplimiento de los objetivos que se plantean. Me refiero al soldado de todas las jerarquías, persona que mientras está en servicio dedica su vida al cumplimiento del deber, persona que no tiene seguridad si tendrá un fin de semana libre en el mes y que muchas veces no ve nacer a sus hijos porque está trabajando", agregó.

"Persona que cuando se requiere una mano está ahí lista para ayudar. Persona que cuando se retira lo hace con lágrimas en los ojos y queda a la orden por si lo necesitan. Persona que no siempre es comprendida y muchas veces se pretende invisibilizar", sostuvo

"Es la responsabilidad de todo líder en los diferentes niveles, pero también lo es el ejercicio responsable del mando, demostrando preocupación por los problemas de sus subordinados", aseveró.

"La información frontal y clara, desde las cadenas de comando, es una obligación ineludible que permitirá la ejecución efectiva del cometido asignado, así como lo es la lealtad en todas direcciones que contribuirán en fortalecer los niveles de confianza imprescindibles para el cumplimiento de cualquier misión", agregó.