Autoridades de EE.UU. investigan el incidente que puso en grave riesgo de colisión a dos aviones en Nueva York

El incidente se dio cuando un vuelo de la compañía Delta Airlines con destino a Santo Domingo, República Dominicana, inició su carrera de despegue en una pista del JFK y otro avión de American Airlines estaba cruzando la misma pista.

El controlador aéreo del JFK emitió una orden urgente a los pilotos del avión de Delta, quienes lograron detener la aeronave y evitar un accidente.

"¡Mierda! ¡Delta Airlines 1943 cancele autorización de despegue!", dice un controlador, según la grabación de las conversaciones.

Un pasajero en el vuelo de Delta relató que algunas personas se asustaron cuando se dio el parón de la aeronave.

Según los audios de la frecuencia de radio entre los controladores y pilotos, los pilotos de American presuntamente no siguieron una orden.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) serán las que determinen qué fue lo que falló y las posibles sanciones.

El incidente ocurrió el pasado viernes, 13 de enero, poco después de las 20:00 hora local (01:00 GMT, sábado).

El vuelo 1943 de Delta (DL1943) estaba en la pista 4L esperando la autorización para despegar hacia Santo Domingo.

Al mismo tiempo, el vuelo 106 de American (AA106) hacia Londres rodaba hacia la pista de despegue designada.

Según los audios recopilados por ATC Live, un sitio que monitorea radiofrecuencias de aviación, el vuelo DL1943 recibió la autorización para despegar desde la pista 4L.

Pero al momento de iniciar su carrear de despegue, el vuelo AA106 estaba cruzando esa misma pista por una calle de rodaje que la atraviesa.

"¡Mierda! ¡Delta 1943 cancele autorización de despegue!", dice el controlador. "Delta 1943 cancele autorización de despegue", vuelve a decir.

El piloto responde que aborta el despegue y suspira con un "ufff".

Algunos expertos en aviación pudieron reconstruir las posiciones de los aviones a través de sitios de monitoreo de vuelos.

Departures at @JFKairport last night were departing 4L and arriving on 4R. According to @flightradar24 and @liveatc, AA106 crossed 4R while DL1943 was departing. @FAANews will definitely review this, and I am going to assume that ASAP reports were also filed.



(HT @xJonNYC) https://t.co/4OTXonfjUv pic.twitter.com/8cFvEBLfYI