Balbi le dio un toque de morbo a Peñarol-River: "Hoy soy más hincha de Peñarol que nunca"

El vicepresidente de Nacional Alejandro Balbi le dio un toque de morbo a la definición del Torneo Clausura afirmando que este domingo será "hincha" de Peñarol cuando el aurinegro reciba a River Plate en la penúltima fecha del certamen.

Nacional lidera el torneo con 28 puntos, Deportivo Maldonado quedó con 27 tras su empate con Defensor Sporting del sábado y el darsenero suma 26 unidades.

Si Peñarol le gana a River, o si empatan (juegan desde la hora 18.30 en el Campeón del Siglo a puertas cerradas), Nacional será campeón del Clausura si este lunes derrota a Cerrito a la hora 20.30 en el Estadio Centenario.

"Hoy Ruglio, Zaindesztat, Queijo, están prendiendo velas para que Liverpool o River sean campeones, es lógico. Es histórico, no es de ahora, si mañana no tenés la suerte de salir campeón uruguayo, y sale Liverpool, Defensor, Danubio, River campeón, y no sale Peñarol, políticamente para tu interna es mucho más fácil sobrellevarlo. Es mucho más difícil cuando prendés la tele y ves que tu rival de todas las horas sale campeón. Por eso digo que hoy todos los dirigentes de Peñarol están prendiendo velas para que Nacional no salga campeón", expresó Balbi en Punto Penal que se emite por Canal 10.

"Hoy soy más hincha de Peñarol que nunca porque yo quiero salir campeón uruguayo. Hoy quiero que gane Peñarol, es lógico, si mi rival es River", expresó Balbi.

"No voy a gritar los goles, antes me corto la lengua", agregó.

"Los dirigentes de Peñarol están desesperados porque Peñarol gane. Ustedes analizan mucho el tema deportivo, pero ¿vos sabés lo que es no ir a una Copa Libertadores en lo económico?", manifestó Balbi.

"Por más que Peñarol gane, no depende de ellos que Nacional sea campeón. Si Nacional le gana a Cerrito y Danubio es campeón", afirmó el dirigente tricolor.

"Estamos a un paso de conquistar el Uruguayo, no estamos a medio paso. Liverpool juega bien, hay que respetar. River juega bien. Defensor y Boston juegan bien. Veo un cambio cualitativo en el fútbol uruguayo, hay equipos que te salen a buscar los partidos", concluyó Balbi.