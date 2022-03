Banderazo incaico: miles de hinchas peruanos llegaron al hotel para alentar a su selección

Cientos de hinchas peruanos que llegaron a Montevideo para alentar a su selección este jueves a las 20:30 contra Uruguay, llegaron el miércoles por la noche hasta las puertas del hotel donde se concentra la selección de su país para alentar a los jugadores. Algunos medios de Perú calcularon en más de 1.000 los presentes en lo que denominaron "banderazo".

¡FIESTA BICOLOR EN MONTEVIDEO! Así se vive el banderazo de los hinchas en el hotel de concentración de la #SeleccionPeruana, a un día de enfrentar a Uruguay por la clasificación a #Qatar2022. pic.twitter.com/B2QARrgQ8w — ESPN Perú (@ESPNPeru) March 23, 2022

Los hinchas llegaron desde distintas partes de Perú, pero también muchos se trasladaron desde Buenos Aires, donde hay una colonia enorme de peruanos.

Las 2.000 entradas que se pusieron a la venta para los visitantes se agotaron rápidamente y la Federación Peruana de Fútbol pidió al público que no se trasladara a Montevideo si no tenían tickets de ingreso al Centenario, porque ya no hay forma de conseguirlos.

Como dice Héctor Lavoe: "Perú, que chévere eres tú" 🇵🇪❤️



Miles de peruanos tomaron las calles uruguayas para hacer sentir como alienta la mejor hinchada del mundo🔥🥁

Revive lo mejor del banderazo peruano en Montevideo de la mano de #Campeonisimo y @PBOPeru pic.twitter.com/mtmHqXq9yU — Campeonísimo Perú (@PBOCampeonisimo) March 24, 2022

Luego de la jornada de aliento a los dirigidos por Ricardo Gareca, la gente juntó los residuos que habían quedado desparramados en las calles, alrededor del hotel.

Eso es. Hinchas peruanos limpiando las calles de Montevideo después del banderazo blanquirrojo. pic.twitter.com/7nLKtp2J8c — Fernando Egúsquiza (@fegusquizap) March 24, 2022

Uruguay y Perú se enfrentan este jueves en el Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Catar. El partido es clave porque el ganador dará un gran paso hacia la clasificación.

Así está la tabla antes de las últimas dos jornadas:

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC Brasil 39 15 12 3 0 32 5 Argentina 35 15 10 5 0 23 7 Ecuador 25 16 7 4 5 25 15 Uruguay 22 16 6 4 6 19 22 Perú 21 16 6 3 7 17 21 Chile 19 16 5 4 7 19 20 Colombia 17 16 3 8 5 16 19 Bolivia 15 16 4 3 9 23 35 Paraguay 13 16 2 7 7 9 23 Venezuela 10 16 3 1 12 14 30

Así se juega la fecha de este jueves y viernes

La penúltima fecha de las Eliminatorias tendrá todos los partidos a la misma hora, 20.30, aunque en diferentes días y tiene la siguiente programación: