Bartol y Lacalle Pou evalúan un "proyecto de futuro" juntos, según el exministro de Desarrollo Social

El exministro de Desarrollo Social Pablo Bartol habló sobre la posibilidad de trabajar junto al presidente de la Repúbica, Luis Lacalle Pou, a pesar de haber salido del Mides. "Estamos evaluando un proyecto de futuro junto con él. Esto es una ventana de oportunidad, dejar una fundación andando, mientras me salga lo próximo que me va a salir. De las varias posibilidades laborales que tengo, hay una que es con el presidente", afirmó Bartol en una entrevista publicada este jueves en Búsqueda.

Bartol señaló que sintió "impotencia" cuando el presidente lo reemplazo del Mides porque consideraba que se venía "lo mejor" de la gestión. "La pandemia trajo el año pasado las mil complicaciones con la gente en situación de calle. Todas esas cosas este año ya venían con sus soluciones, rodando de alguna manera, caminando. Veníamos como quien empieza un partido y ya logró dominar su área y empieza a desplegarse y a desbordar hacia arriba. Este año yo creo que ya estábamos en ese momento: área dominada y desplegándonos para ir para arriba", aseguró.

Y agregó: "Tenía mucho para dar. Y habiendo solucionado las cosas que eran de armar procesos, instrumentos, de apagar incendios". Sin embargo, dijo que con Lacalle sigue teniendo buena relación. La relación es buena. Sigue habiendo una confianza mutua, plena. A ver, si bien yo no había tenido experiencia política, sé que estas cosas pasan en la política. O sea que, en ese sentido, nada que recriminar. Era algo que podía pasar y pasó. Y lo tomás así. Es como una impotencia, te diría. Es la impotencia de haber querido hacer más y, bueno, te dicen que no", señaló.

Sobre su gestión en el Ministerio, señaló que encontró cosas que estaban "atadas con alambre". "La cantidad de contratos dos más dos y cosas que vencían, cada 15 días vencían contratos, expedientes que tenían que dar unas vueltas enormes, que en pandemia eran lentísimos. Tenía que ir a la Contaduría General de la Nación, al Tribunal de Cuentas, al Ministerio de Economía. Unas vueltas enormes. Eran cosas que tenían que funcionar solas y no funcionaban. Tenían unos regímenes de contratación muy únicos en todo el Estado. Que hubiera tanta gente en un régimen de contratación que se te cortaba y tenías que rehacer con un montón de trámites en el medio era una cosa de locos, de locos", agregó.

Si bien el exministro sigue concurriendo a barrios humildes a pesar de no ser más un jerarca, dijo en la entrevista que "añora" la política. "Es un maravilloso instrumento. Y por eso lo añoro. Si no diría: 'Y bueno, ¿sabés qué? Vuelvo a lo mío', y podría poner la excusa de que no servía la política. No, no. Creo que sirve, que sirve mucho, que es un maravilloso instrumento, que tiene la capacidad de los recursos económicos para volcar en programas, una capacidad de llegar a todo el país, una distribución territorial imponente", consideró.