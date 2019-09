Bayardi dijo que Brasil debió ser "sacado" del Mercosur

El ministro de Defensa, José Bayardi, habló en el programa Quien es Quien sobre la posible derrota del Frente Amplio y sus 15 años de gobierno, de la situación en Venezuela y de los inevitables acuerdos políticos luego de las elecciones.

El jerarca dijo que en Venezuela no hay dictadura porque el gobierno de Maduro se sustenta en la Constitución “que los venezolanos eligieron” y que la realidad de América Latina no se puede ver “con ojitos de uruguayos porque no vamos a entender nada”. Agregó además que Venezuela quedó fuera del Mercosur por presiones de Brasil y Argentina pese a la resistencia de Uruguay que terminó admitiendo la salida “en defensa de los intereses de los uruguayos”. “Brasil tendría que haber sido sacado por lo que significó la última elección y el desplazamiento de Dilma Rousseff”, concluyó.

En tanto, Bayardi dijo que compartía las declaraciones de la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar, respecto a que en octubre se elegirá entre "oligarquía y pueblo".

Para Bayardi, la victoria de cualquier partido de la oposición implicaría un retroceso y un recorte en las políticas sociales. Calificó de "oligarcas" las medidas propuestas por la oposición: “El antecedente los condena”, afirmó. “Los gobiernos anteriores al Frente Amplio que tuvieron que elegir entre los sectores populares y los sectores financieros, eligieron a los financieros y nos llevaron a una crisis”, aseguró.

“Puede haber errores propios, errores regionales, errores de hechos o acciones”, dijo cuando le consultaron por qué el Frente Amplio podría perder las elecciones. Aseguró que en la elección de octubre se deberá elegir entre "continuidad o cambio" y que el balance de los 15 años de gobierno del Frente Amplio es positivo “en un contexto global y regional muy complicado”.

Camilo dos Santos

Bayardi entiende que la responsabilidad sobre la institución democrática es compartida entre gobierno y oposición, y por eso cualquier gobierno debe tener la capacidad de negociar. “No tengo ningún problema en hablar con Manini (Ríos), si termina en el Senado es porque tuvo el respaldo para eso”, dijo. Y afirmó que no le sorprende que una sociedad “tenga el 10% volcado hacia la derecha”. No cree que en Uruguay exista una figura como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, porque considera a “la sociedad brasilera mucho más atrasada desde el punto de vista político y más elitista desde el punto de vista social”.

No negó la posibilidad de aumentar impuestos pero sólo para “aquellos que tengan mayor capacidad contributiva”. Opinó que hay que apostar al crecimiento productivo y que “el Frente Amplio es el único que ha demostrado tener la capacidad de hacer crecer la economía”. Agregó que no hubo ajustes fiscales en tarifas públicas y que “en promedio crecieron por debajo de la inflación”.