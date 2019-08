BCU vendió reservas por US$ 61 millones y frenó suba del dólar

El dólar cotizó levemente a la baja este jueves en el mercado local y cortó una racha de cuatro jornadas consecutivas al alza, mientras que en Argentina el billete verde se mantuvo sin cambios.

La moderación del dólar en Uruguay se debió en buena medida a una nueva intervención millonaria del Banco Central(BCU) que vendió reservas por US$ 52,2 millones en el mercado spot, sobre un total operado de US$ 87,6 millones. La autoridad monetaria también colocó dólares a futuro en tres contratos por un total de US$ 9 millones.

De esa manera la divisa se terminó negociando en el promedio mayorista a $ 36,608, 0,05% por debajo del miércoles. La última operación de la jornada se pactó a US$ 36,610. En lo que va de agosto, el BCU ya se desprendió de US$ 365,6 millones de reservas con operaciones spot y ventas a futuro.

Por su parte, en la pizarra del Banco República (Brou) el dólar cerró a $ 35,86 para la compra y $ 37,36 para la venta, mientras que en los cambios privados se negociaba en la franja de $ 35,55 a la compra y $ 37,55 para la venta.

En Argentina, el día después de los anuncios sobre reperfilamiento de deuda, el dólar borró la suba inicial de casi dos pesos. En las pantallas del Banco Nación (BNA) cerró estable a 60 pesos, mientras que en el mercado mayorista del MULC la divisa terminó debajo de los niveles del miércoles a 57,90 pesos, 30 centavos menos.

De todas formas, la incertidumbre financiera continuó el jueves después del anuncio de un audaz plan para extender los vencimientos de deuda privada y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos US$ 100.000 millones, que requerirá acuerdos con el organismo multilateral, el Congreso y los bancos.

Las acciones líderes de Bolsas y Mercados Argentinos se desplomaron hasta 17% y el índice S&P Merval cedió 5,5%, mientras que los bonos perdieron hasta 12%. En tanto, el índice de riesgo país del banco de inversión J.P. Morgan escalaba a 2.287 unidades, reflejando la mayor preocupación de los inversores, en otra sesión complicada para los activos domésticos.

El gobierno del presidente Mauricio Macri dijo el miércoles que buscaría prolongar los plazos de las obligaciones para aliviar la presión sobre la moneda local y las reservas del banco central, en medio de una crisis de confianza por la tensión política que produjo la derrota electoral del oficialismo en las primarias.

(Con información de El Cronista)