Benech destacó que, teniendo un mundo para elegir, UPM optó por Uruguay

Empresas del porte de la finlandesa UPM “tienen el mundo para elegir”, no obstante deciden instalarse en Uruguay porque “la forestación funciona” y porque hay “una ley (forestal) donde se establecen claramente los beneficios que se los dio esa ley, no se los dimos nosotros, ya venían y nosotros estamos de acuerdo”, afirmó Enzo Benech.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, consultado sobre la confirmación que se produjo este martes de la instalación en el país de la segunda planta de producción de celulosa de dicha compañía –la otra está en Fray Bentos y será en total la tercera considerando la que posee Montes del Plata en Conchillas–, afirmó que este emprendimiento agroindustrial “es un gran desafío, pero también es un gran reconocimiento al país”.

Además de enfatizar que una de las atracciones para esas empresas es que “Uruguay es un país donde los negocios se respetan”, expresó que “si una planta se instala aquí, de ese tamaño, de una inversión de US$ 3.000 millones, la inversión más grande en la historia de este país, no es porque haya que plantar árboles, es porque aquí hay una política de forestación que es una política del Estado, de Uruguay”.

“Yo quiero dejarlo claro, me parece que esto hay que decirlo con todas las letras”, mencionó al destacar que el inicio de esa política forestal se ubica en 1987, con la creación de la mencionada ley, “con un gobierno del partido Colorado, yo soy de otro partido, pero créame que la política de país, los lineamientos estratégicos, son a largo plazo y Uruguay, que no tenía cultura forestal hoy la tiene y no solo que la tiene sino que tiene un marco de credibilidad, de predictibilidad y de ser serio”.

Por lo tanto, concluyó, “no es casualidad que venga una inversión de este monto a Uruguay”.

Garantía de retribución

La denominada ley forestal, que contó con el respaldo de todos los sectores políticos representados en el parlamento cuando fue creada, “ha permitido que haya un millón de hectáreas forestadas, pero no se puede forestar en cualquier lugar, hay todo un mapeo de suelo en el cual se define donde se puede forestar. Esto permite que hoy se vayan talando áreas forestadas y se vayan replantando, pero además se vaya plantando encima de eso alrededor de 20 mil hectáreas por año”, dijo el jerarca.

Para Benech, “si viene una inversión de este tipo es porque ellos han analizado y han comparado con el resto del mundo y aquí Uruguay les brinda la garantía de que su inversión puede retribuirlos económicamente, porque aquí estamos hablando de negocios”.

Satisfacción y orgullo por el emplazamiento

Finalmente, Benech, quien habló tras la tradicional conferencia de los miércoles en la sede del ministerio –en este caso se presentó el Simposio Latinoamericano de Evaluación de Riesgos en Inocuidad Alimentaria–, pidió exponer una reflexión personal a propósito del sitio en el que se instalará la nueva planta de UPM: “Que venga una planta de estas y se instale en pueblo Centenario, es en el centro del país, no es un tema para nada menor, es un esfuerzo de todos los uruguayos y que se instale una planta ahí, que genera trabajo, (cuando) vivimos en un país que está ahuecado, la población está en las fronteras o en las capitales (…), créame que para mí es un motivo de satisfacción y de orgullo del país en el cual me toca trabajar”.