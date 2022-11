Bengoechea felicitó con un tuit a Alianza y explotaron los hinchas de Peñarol

En pleno momento de tormenta en el que su continuidad como director deportivo de Peñarol está en ascuas, teniendo en cuenta que en el consejo directivo de la semana pasada, siete dirigentes querían removerlo de su cargo, Pablo Bengoechea se metió en una polémica.

Es que el pasado domingo a la medianoche, escribió un tuit felicitando al club al que dirigió en Perú, Alianza LIma, con el que fue campeón en 2017, luego de haber dirigido a los carboneros sin éxito.

"Felicitaciones al comando técnico, a los futbolistas y a toda la gente de Alianza Lima por el bicampeonato...a festejar mucho", escribió Bengoechea.

Esto trajo aparejada una andanada de respuestas de hinchas de Peñarol, casi todas, negativas por el mal momento del equipo en esta temporada que terminó.

Muchos le contestaron con altura, recordando lo que significó en el segundo quinquenio que ganó el club -en el que fue figura fundamental y del que se acaban de cumplir 25 años-, aunque otros, buscaron otro camino.

Como informó Referí, la intención de algunos directivos es poner en el orden del día del próximo consejo directivo la continuidad o no de Bengoechea en el cargo, algo que no se votó el pasado lunes debido a que el presidente Ignacio Ruglio -quien lo sigue apoyando- sostuvo, justamente, que no estaba en la agenda para ser votado.

Aquí se puede ver el tuit de Bengoechea: