Bergara apoya más represión del delito

El precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Mario Bergara, sostuvo que no se puede obviar que la “seguridad y el empleo” son los dos grandes problemas que tiene la gente. En este sentido, dijo que reivindica lo hecho desde el Ministerio del Interior porque “hubo una reforma estructural: tecnología, capacitación, inteligencia, equipamiento, infraestructura” pero reconoció que “los resultados son malos”. De esta forma, señaló que la suba en materia de delitos se explica una parte por “por la implementación del nuevo Código de Proceso Penal”.

Sin embargo, señaló que “es autocrítico” sobre lo que ha hecho el Frente Amplio en política de seguridad. De esta manera, afirmó que “se soslayó la necesidad de la represión de la delincuencia (…) y llevó bastante tiempo en la lógica del gobierno que había que tener un equilibrio diferente”.

De esta manera, dijo que si llega a ganar la Presidencia, va a haber más combate a la delincuencia. “Hay que entender que reprimir a la delincuencia es salvaguardar los derechos de la gente. Nos llevó tiempo encontrar ese equilibrio”, dijo al programa Quién es quién de Diamante FM. En caso de que el expresidente del Banco Central no llegue a ser presidente, señaló que aspira a ser “parte del nuevo liderazgo del Frente Amplio”, en el marco del cambio generacional del partido político.

De esta forma dijo que se ve “bien” en el Parlamento porque consideró que tiene una “impronta de diálogo y de negociación”. De esta manera, afirmó que aceptaría si le ofrecen el cargo de vicepresidente, “siempre que se respete una de las cosas que están instaladas en el Frente Amplio, que la fórmula tiene que ser paritaria”. Además, señaló que esto no quiere decir que apoye “más a uno o a otro”, en referencia a los dos precandidatos que lideran la interna, Daniel Martínez y Carolina Cosse. Sobre la situación del déficit fiscal, Bergara afirmó que “si no hay una adecuación de los números fiscales”, el país corre riesgo. Sobre la implementación de impuestos para revertir esta situación señaló: “Todo lo que podamos plantear en materia tributaria no va a tener un impacto recaudatorio significativo, por lo tanto a los ojos del déficit fiscal, no va a ser la solución”.