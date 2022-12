Besozzi aseguró que le "duele" que Lacalle esté "contra las cuerdas" por el caso Astesiano

Guillermo Besozzi, intendente de Soriano y miembro del Partido Nacional, aseguró que lo llamaron del “entorno” de Luis Lacalle Pou por las declaraciones que realizó días atrás sobre el caso del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano.

"Alguien del entorno" del presidente Luis Lacalle Pou "debe hacerse cargo" por lo sucedido con Astesiano; "yo creo que en su entorno, alguien debió decirle ‘algo está pasando’, y ese alguien tiene que existir”, aseguró el pasado jueves 8 de diciembre en entrevista con Quien es Quien de Diamante FM.

“Mantengo todo lo que dije”, dijo este domingo 18 al medio local Agesor luego de asegurar que fue contactado por alguien de Presidencia, aunque se negó a decir quién lo hizo.

En tal sentido, el jerarca comunal aseguró que lo que le dijo a quien lo llamó fue que a él le “duele” que “al pobre presidente me lo tienen contra las cuerdas con un tema que no merece estar”. “No merece este fenomenal presidente de la República joven, que tiene una fuerza y viene haciendo las cosas muy bien. No merece que en su entorno no haya habido alguien que le haya avisado, dicho, comentado, para que el presidente hubiera podido tomar los recaudos, eso es lo que me duele”, reafirmó.

Según señaló, el exministro del Interior Jorge Larrañaga le habría comentado a Lacalle Pou que “este muchacho [Astesiano] tiene algunos antecedentes complicados”. Eso no quita, opinó Besozzi, que el excustodio tuviera “derecho a recomponerse y volver al buen camino”.

Asimismo, consultado por el medio acerca de por qué reclamó que alguien del Gobierno nacional se hiciera cargo, cuando incluso en administraciones del Frente Amplio él no criticaba, Besozzi sostuvo que siente “responsabilidades de gobierno cuando está cualquier partido”, pero cuando está el suyo es mucho mayor esa responsabilidad. “Siento que tenemos que ser mucho mejores”, añadió.

“Capaz me lleva a eso, a haber dicho lo que dije y lo que dije lo mantengo", reconoció el intendente de Soriano.