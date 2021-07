Biles enciende las alarmas: la estrella de EEUU fue reemplazada por "razones médicas" y está en duda para el resto de los Juegos

Noticia en desarrollo

La estadounidense Simone Biles fue reemplazada este martes durante el concurso general por equipos de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 "por razones médicas" y es duda para el resto del evento, indicó a la AFP la Federación Estadounidense de Gimnasia.

"Simone (Biles) se ha retirado de la competición por equipos por razones médicas. Serán realizados diariamente exámenes para determinar si puede recibir la luz verde médica para las competiciones que vienen", indicó la federación estadounidense a la AFP en un correo electrónico, sin ofrecer más precisiones sobre el estado de salud de la estrella de la gimnasia.

Biles y su entrenador Laurent Landi en la final de la prueba por equipos

La estrella de la gimnasia, cuatro veces oro olímpico en Rio-2016, abandonó brevemente la sala y luego regresó con su equipo, pero ya con el estatus de reemplazante para las barras asimétricas y los otros dos aparatos que quedaban en el programa (suelo, barra de equilibrio).

La gimnasta norteamericana no parecía lesionada tras su paso por el salto y habló durante un buen rato con sus entrenadores. La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) confirmó después que era suplente para todo el concurso.

El lunes, en las calificaciones para el concurso general, Biles, de 24 años, había cometido de forma sorpresiva varios fallos.

De todas maneras, logró clasificarse para las seis finales en el programa en Tokio, el concurso general individual y el concurso general por equipos, así como las cuatro finales de aparatos.

Simone Biles se retiró en la final de la prueba por equipos

“El peso del mundo” sobre sus hombros

Unas horas después de estas calificaciones, publicó en Instagram un mensaje inquietante para sus seguidores: "Tengo a veces la impresión de llevar el peso del mundo sobre mis hombros", escribió.

La gimnasta, que empezaba su carrera hacia la medalla de oro en Tokio este martes, reflexionó sobre su irregular rendimiento el domingo.

"No fue un día fácil o mi mejor jornada, pero lo superé", escribió en su cuenta de Instagram. "A veces realmente siento como si tuviera el peso del mundo sobre mis hombros", aseguró, añadiendo que "sé que lo olvido y parece que la presión no me afecta, pero a veces es difícil hahaha!".

La gimnasta, de 24 años, que ganó cuatro medallas de oro en los Juegos de Río 2016, recordó que "los Juegos Olímpicos no son un juego".

Biles se ha clasificado para las seis finales femeninas, empezando este martes con la final por equipos. Estados Unidos se tuvo que conformar con el segundo puesto por detrás de Rusia tras una ronda clasificatoria con muchos errores.

La joven estadounidense, que ha ganado y 25 mundiales y no ha perdido un concurso general desde 2013, busca igualar el récord de nueve medallas de oro de la soviética Larisa Latynina, o incluso superarla.

