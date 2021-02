Bitcoin y Ethereum, las criptomonedas más importantes en valor de mercado

Desde hace días, el Bitcoin parece haberse convertido en el fenómeno financiero del momento. La criptomoneda más famosa del mundo, cuyo valor se ha disparado en el espacio de un año, está alcanzando niveles de cotización récord desde que el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, hiciese público su apoyo a la misma hace un par de semanas.

En la actualidad existen más de 8.400 criptodivisas, aunque sin duda alguna Bitcoin, cuyo precio supera los US$ 49.000, sigue siendo la líder indiscutible del mercado. Tal y como muestra este gráfico de Statista, su capitalización actual es de US$ 914.578 millones, una cifra casi cinco veces superior a la de la siguiente en la lista, Ethereum, con US$ 206.676 millones, según datos de la página CoinMarketCap.