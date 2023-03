Blancos aseguran que lo de Penadés es un “tema personal” y esperan por el pronunciamiento de la Justicia

La noticia cayó como un balde de agua fría. La acusación de explotación sexual de menores contra uno de los principales legisladores y articulador clave de los blancos en el Parlamento fue un “golpazo” para los dirigentes oficialistas. El ambiente en el despacho de Gustavo Penadés este miércoles era similar al de un velorio, luego de que este martes la militante nacionalista Romina Celeste Papasso lo acusara de explotación sexual en un programa de televisión.

Algunos dirigentes, como el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el canciller, Francisco Bustillo, se acercaron a darle su respaldo. Pero públicamente fueron pocos los que salieron a defender al senador.

Penadés quiso desde un primer momento encasillar el tema dentro de la esfera personal y por fuera del ámbito político. Así lo dijo en el inicio de la declaración que dio en el Parlamento y ese fue el mensaje que manejaron tanto en el Partido Nacional como en Torre Ejecutiva.

"Este es un tema estrictamente personal", dijo al iniciar la declaración para explicar por qué se sentaba solo frente a los micrófonos. Detrás de las cámaras, además de Heber, estaban la senadora herrerista Gloria Rodríguez, el diputado Daniel Martínez Escames y otros dirigentes del sector del legislador (lista 71).

Pero más allá de esas presencias, las muestras de apoyo públicas hacia el senador fueron pocas. Incluso, la dirigente herrerista y probable candidata a la Presidencia, Laura Raffo, fue muy cauta al expresarse sobre el tema: “Confío en la Justicia. Esperemos que se esclarezcan los hechos”.

Dentro del Partido Nacional valoran que el legislador “dio la cara” y que se puso a disposición de la Justicia. Además, anunció que "oportunamente" presentará una denuncia por difamación.

“Hizo lo que tenía que hacer”, dijo un dirigente herrerista. Sin embargo, en el sector entendieron que al tratarse de un “tema personal y no político”, lo ideal era no pronunciarse como sector.

La cúpula del Partido Nacional mantuvo distintos contactos durante la tarde de este miércoles, que seguirán en la mañana de este jueves. La idea es que sobre el mediodía haya una decisión sobre cómo pararse frente a este episodio, según dijeron fuentes del directorio nacionalista.

Los respaldos

Entre los que se animaron a respaldar explícitamente en público al integrante de la Lista 71 estuvieron el senador de Por la Patria, Jorge Gandini, el ministro Luis Alberto Heber y la senadora herrerista Gloria Rodríguez.

"Creo en su palabra", dijo Gandini y en la misma línea se expresó la senadora. Heber, en tanto, dijo que se trata de una “difamación”.

"(Penadés) va a la Justicia mientras que la otra persona (Romina Celeste Papasso) va a destruirlo a las redes. La Justicia es el camino que ha elegido el senador y el senador confía, porque está muy tranquillo", concluyó Heber.

La acusación

Papasso dijo que cuando tenía 13 años le mentía a sus padres sobre su paradero y se iba a "callejear". Indicó que un día estaba parada en avenida Italia, donde comienza Luis Alberto de Herrera, "la del costadito del parque, continuación de Luis Alberto de Herrera, que hay como un monumento", referenció. "Yo iba caminando desde avenida Italia hacia la fuente que está en Ricaldoni", precisó.

Según Papasso, Penadés venía de frente en el auto. En ese momento, ella todavía no había iniciado su transición de género y era un varón. Señaló que el senador paró cuando lo vio y le preguntó si quería dar una vuelta. Se subió y él político le preguntó qué le gustaba.

Después de eso, lo "terminó convenciendo" de ir a un motel y nunca le pidió la cédula. Le pidió que reclinara el asiento para que al entrar al hotel no lo vieran. Según su relato, en la habitación, mantuvieron relaciones sexuales.

"Cuando se fue me dijo: te dejo este regalito. Era plata. Sé que en ese momento era muchísima plata", contó. También le pidió el teléfono.

Así, se fueron juntos del hotel y lo dejó en el Parque Batlle. "Eso fue lo que a mí me cambió la vida. Porque cuando me deja me dice: yo te voy a dejar adentro del parque para que nadie vea. Él me deja adentro del parque y de ahí ya enseguida me para otro auto. Ahí me subo y me vuelve a pagar. Era otra persona. El mismo modus operandi. La misma forma", relató.

Según la militante nacionalista hubo otro encuentro más de las mismas características.