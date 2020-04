Blancos impulsan sesiones virtuales como "excepción" pero el Frente quiere evitar que se extiendan

Algunas tareas se pueden hacer a distancia. Otras se resisten a los medios digitales pero son prescindibles por un tiempo. Y algunas otras no solo están limitadas a lo presencial sino que además son esenciales .¿A cuál categoría pertenece la labor parlamentaria? Es una de las discusiones que ocupan a los legisladores en estos tiempos de coronavirus y cuarentena.

Mientras que el oficialismo avanza en una propuesta de modificación del reglamento de ambas cámaras, para incorporar la posibilidad de hacer sesiones virtuales, desde la oposición expresan sus dudas al alcance de la innovación tecnológica en el Palacio Legislativo.

Parlamento 2.0

Luego de que se confirmaran los primeros cuatro casos de covid-19 en Uruguay, el Parlamento implementó un protocolo y una serie de medidas para prevenir el contagio y en ese camino fue que se propiciaron las reuniones virtuales de las comisiones, que recibieron por plataformas digitales a delegaciones del Poder Ejecutivo.

Pero como esas instancias carecen de valor formal, y previendo que la emergencia sanitaria se puede estirar en el tiempo, los presidentes del Senado y de Diputados –Beatriz Argimón y Martín Lema– instaron a sus equipos técnicos a que buscaran vías para incorporar la virtualidad como una "posibilidad" ante "situaciones excepcionales".

Este lunes, en conferencia de prensa, Argimón y Lema explicaron que la propuesta implica, por un lado, aspectos de soporte tecnológico (la plataforma digital y de telecomunicaciones), además de una modificación del reglamento de cámara. Ambos resaltaron que "lo presencial" siempre sería "la norma", pero que es bueno aprovechar para incorporar nuevas herramientas.

"Esto no solo es para la situación actual. El coronavirus lo que hizo fue mostrarnos que hay que tener herramientas para eventualidades que hoy desconocemos", dijo Lema a El Observador.

Para la coyuntura actual, los presidentes del Senado y Diputados dijeron que la innovación permitiría trabajar a distancia en los proyectos presentados si así lo requieren las circunstancias. Tampoco descartaron admitir las discusiones y votaciones virtuales en el plenario. "Yo no me amputaría esa posibilidad", dijo Lema, aunque remarcó una vez más que se está pensando la virtualidad como un escenario de "excepción".

Los cambios al reglamento se aprueban con "más de la mitad de los votos" de cada cámara, aunque es de estilo que se acuerden entre todos los partidos. Argimón y Lema comunicaron al resto de los partidos que les harán llegar distintas propuestas sobre el tema. Dirigentes de las restantes colectividades de la coalición de gobierno consultados por El Observador señalaron que están abiertos a estudiar los cambios al reglamento, aunque advierten mayores dificultades para el caso de las sesiones de toda la cámara.

En el Frente Amplio, por su parte, hay escepticismo respecto a la necesidad de incorporarlo a la normativa. "Es una idea que pareciera maravillosa porque va en el sentido de los tiempos, pero tiene un montón de problemas", dijo el diputado Alejandro Sánchez del MPP.

Sánchez, que coordina la bancada frenteamplista en la Cámara Baja pero a su vez asumió la banca de José Mujica en el Senado, dijo que la izquierda es partidaria de que el "Parlamento vuelva a funcionar de manera presencial", más allá de casos puntuales en comisiones. "Lo hemos planteando en coordinación de bancada. Así como los médicos tienen que ir a su lugar de trabajo, y el gobierno está reactivando la educación rural, el Parlamento perfectamente puede funcionar", dijo a El Observador.

José Carlos Mahía, diputado de Asamblea Uruguay y suplente de Danilo Astori en el Senado, argumentó "hay que tener mucho cuidado" con lo reglamentario y dijo que ve "prácticamente inviable" la posibilidad de hacer sesiones de toda la cámara en formato virtual.

Sánchez agregó que la oposición está "afín" a que existan ciertas sesiones a distancia "para brindar información", pero entiende que para eso "no se precisa modificar el reglamento". Para lo que sí se precisaría cambiar la normativa es si se quisiera habilitar votaciones por vía virtual, una iniciativa con la que Sánchez dijo discrepar. "No nos negamos a que haya herramientas tecnológicas para mejorar, pero el Parlamento no necesita esas herramientas para poder sesionar y no puede pasar a la virtualidad porque pierde muchas cosas y garantías. ¿Cómo sé quién está votando y quién no? ¿Cómo hacés para votar licencias o para presentar aditivos o modificaciones? O incluso situaciones extremas: ¿qué garantías tengo yo de que vos estás votando y no hay alguien atrás de la cámara presionándote. En sala estás a la vista de todo el mundo", argumentó.

Otra preocupación del Frente es que una vez incorporado al reglamento, el oficialismo "abuse" de esa herramienta virtual y evite concurrir presencialmente. Los legisladores de la izquierda plantean que el Parlamento es el lugar "institucional" donde se representa a la ciudadanía y que esa participación no puede quedar restringida.

Lema responde que la idea es lograr una propuesta "de vanguardia y garantista" para "situaciones puntuales", y acotó que una solución a esa preocupación podría ser que se requieran mayorías especiales para convocar a una sesión virtual. A su vez, el presidente de la Cámara Baja destacó que legisladores del Frente ya han solicitado sesiones virtuales y que eso "legitima la herramienta".

"Es una herramienta más. A veces se justificará su uso, otras veces no", agregó Lema, y puso el ejemplo del proyecto de telemedicina recientemente aprobado por el Parlamento. "Eso no lleva a que todas las consultas sean por esa vía, pero abre otra posibilidad", afirmó.

Sesionaron con tapabocas y máscaras

En una escena que podía parecer ciencia ficción, la Cámara de Diputados sesionó este martes con tapabocas y máscara en los rostros de todos los legisladores. Para evitar la aglomeración de los 99 diputados, se dispuso que algunos legisladores se sentaran en las bandejas donde usualmente va la prensa e invitados especiales.