Blancos piden a Cosse US$ 50 millones para saneamiento, cortando a la mitad los recursos para limpieza

El 25 de abril cae la prórroga acordada por todos los partidos, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya no da más plazos. La administración de Carolina Cosse está obligada a negociar tres votos en la oposición, y la llave está en el pacto al que puedan arribar con blancos o colorados, por separado o juntos.

Las delegaciones encabezadas por la presidenta de la Departamental nacionalista, Laura Raffo, y el diputado Felipe Schipani se sentaron este miércoles a la mesa ante las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM), comandadas en este tema por el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi.

Cuando a mediados de marzo las partes arribaron a un acuerdo para solicitar una prórroga, la intendenta Cosse llamó a respetar el trabajo en reserva de las negociaciones, y por tanto los principales exponentes de las conversaciones se han manejado con discreción.

Según confirmó El Observador en base a fuentes políticas, los blancos plantearon llevar a 20 mil el total de personas a las que alcancen las obras de saneamiento, diez veces más que las que estaban contempladas en la propuesta inicial de la IM. Uno de los grandes parteaguas en el tema ha sido que la oposición rechaza que el crédito históricamente dirigido a saneamiento tenga más de la mitad de sus montos destinados a un componente de limpieza.

En este sentido, plantearon a la comuna financiar esas obras con US$ 50 millones. El monto de US$ 70 millones proporcionado por el BID tiene casi US$ 42 millones que están reservados para un nuevo sistema de recolección que potencie la clasificación, un centro de gestión de datos, plantas de clasificación y un plan comunicacional.

La propuesta de los blancos obliga por lo tanto a priorizar al componente de saneamiento y redistribuir el grueso de los recursos tal como planteaba inicialmente la IM. La delegación integrada por Raffo y los ediles Rafael Seijas y Javier Barrios Bove detalló que para lograr esa cifra se redistribuyan US$ 20 millones que hoy estarían dedicados para limpieza.

Por otro lado, la propuesta conduce a triplicar el monto de US$ 12 millones que a la comuna ya le correspondía como contrapartida. Desde la comuna quedaron en analizar en detalle las propuestas y hacer una devolución el próximo viernes. Uno de los aspectos a dilucidar consiste en si una reestructura de esa magnitud requiere o no de nuevas negociaciones en las oficinas centrales del BID.

Guillermo Moncecchi, director de Desarrollo Ambiental, se limitó a declarar en rueda de prensa consignada por TV Ciudad que "están pidiendo obras adicionales con el objetivo de hacer más saneamiento". "Con eso coincidimos, porque este préstamo se pensó pensando en US$ 120 millones y por restricciones presupuestales del gobierno nacional se bajaron a US$ 70. Las restricciones son importantes y por eso uno recurre a préstamos internacionales", señaló.