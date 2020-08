Blancos presentaron lista única para Montevideo; Gandini se quedó con el cuarto lugar

El Partido Nacional presentó este viernes su lista única de ediles para las elecciones departamentales de Montevideo, que se celebrarán el 27 de setiembre. El edil de la 404 Diego Rodríguez encabeza la lista, seguido por Rafael Seijas (Espacio 40), un representante de la lista 71, Javier Barrios Bove (lista 250) y un candidato del sector de Juan Sartori Todo por el Pueblo, en este orden.

Con esta conformación de la hoja de votación, el senador Jorge Gandini ganó la disputa interna del wilsonismo con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. La decisión de competir con una lista única de ediles en los comicios de la capital había generado rispideces entre los referentes del Movimiento por la Patria y Alianza Nacional, respectivamente, que buscaban ocupar el cuarto puesto.

Para armar la lista, los blancos se guiaron por los votos que cada sublema obtuvo en las elecciones nacionales de octubre de 2019. Así fue que asignaron el primer lugar para la lista 404 (Aire Fresco), el segundo para el Espacio 40, el tercero para la 71 (Herrerismo), el cuarto por Alianza Nacional y el quinto por el Todo por el Pueblo.

Si bien todavía no está definido, fuentes del herrerismo dijeron a El Observador que se encaminan a proponer en el tercer lugar de la lista a la dirigente Adriana Balcarcel.

En el caso de Alianza Nacional el acuerdo en octubre estuvo integrado por la lista 2004 y por la 250 (Movimiento por la Patria), del senador Gandini. Sin embargo, luego de las elecciones Gandini y su agrupación se desvincularon del sector de Larrañaga, ya que no estaban conformes con la distribución de cargos en el Poder Ejecutivo.

En las internas de junio, el Movimiento por la Patria de Gandini tuvo 8.727 votos y la lista 2004 tuvo 6.892 votos. Según fuentes consultadas por El Observador antes de que se asignaran los lugares en la lista de ediles, esta contienda era la única que permitiría evaluar el peso de cada sector por separado. Larrañaga pretendía llevar el nombre de la edila Cristina Ruffo.

"Sumamente machista y despectivo"

En el acto de lanzamiento de la lista, la candidata de la coalición en Montevideo, Laura Raffo, criticó el tono de los discursos de los candidatos frenteamplistas Daniel Martínez, Carolina Cosse y Álvaro Villar.

"Hemos tenido que recibir agravios, he tenido que escuchar muchas cosas que se dijeron de mi persona, por ejemplo, de parte de los tres candidatos del FA. Álvaro Villar me llamó la candidata de derecha, Carolina Cosse dijo que yo no era creíble, Daniel Martínez dijo que era poco republicana. En una nota que sale hoy me trata de 'esta muchacha'. Que a una persona que está tratando de solucionar los problemas de Montevideo la trate de 'esa muchacha' me parece sumamente machista y despectivo", apuntó Raffo.

La candidata se refería a una entrevista de Martínez con La Diaria, en la que el exintendente de Montevideo dijo: "Creo que hay un desconocimiento y una violación de la Constitución, que al comienzo atribuí a un error o a la inexperiencia de esta muchacha (Raffo), pero la verdad me preocupa. Acá no va a haber ni gobierno paralelo, ni nada. Esas son cuestiones que crea en su imaginación o que algún asesor le habrá dicho 'decí esto'".

Por otra parte, Raffo dijo que la decisión orgánica del Frente Amplio de rechazar debatir a los candidatos es una muestra de que en la elección hay dos visiones en pugna. “Hay una fuerza política (el Frente Amplio), que es intolerante, que no le da a la gente libertad de escuchar ideas, es un pacto de silencio que hace retroceder años al Uruguay. Y hay otra fuerza política (el Partido Nacional y los socios de la coalición), que tiene una cultura de diálogo”, valoró.