Boleto estudiantil: pasajeros de suburbanos no podrán ir más lejos que el destino registrado

Los pasajeros de los ómnibus suburbanos que cuenten con el boleto estudiantil no podrán viajar más lejos que el destino registrado a la hora de sacar la tarjeta, según confirmó el encargado del sector suburbano de UCOT, Mario Goyectche, a El Observador. El cambio se da a raíz de una renovación del software de las máquinas expendedoras de los ómnibus, y regirá para todas las empresas de transporte suburbano.

La empresa utilizó el siguiente ejemplo: si un estudiante se traslada de Montevideo a su centro educativo en Sauce con un boleto subsidiado, "no puede traspasar esos límites": "no puede ir a Santa Rosa, no puede ir a San Bautista, no puede ir a San Ramón". El nuevo sistema regirá a partir del 1° de marzo, cuando comience el año lectivo, y consistirá en que el pasajero avise al conductor su destino. La propia máquina no habilitará por completo el viaje si se excede del punto registrado, por lo que el estudiante deberá cubrir la diferencia.

En los viajes urbanos de Montevideo, por otro lado, permanecerá el régimen actual, en el que se establece un máximo de 50 viajes gratis por mes desde el 1° de marzo al 31 de diciembre. Los pasajeros con derecho al boleto gratuito son aquellos estudiantes menores de 18 años que cursan el primer ciclo de enseñanza media pública o privada con beca de 100% y menores de 20 años que cursen segundo ciclo de enseñanza media pública o privada con beca 100%.

El Programa Boleto Estudiantil Gratuito opera en la órbita del MTOP y fue creado en 2006 como una de las políticas tendientes a universalizar la educación secundaria. El subsidio para que los estudiantes puedan acceder a este beneficio corre por cuenta del gobierno nacional, aunque en el interior la cartera asume el 50% de los abonos declarados por las empresas —dado que no cuentan con la tecnología para contabilizarlos, como sí sucede con el Sistema de Transporte Metropolitano (STM)—. El MTOP pretende hacerse cargo del 100% del subsidio en todo el país para el final del quinquenio.

El decreto que regula el beneficio, elaborado durante el gobierno de José Mujica en 2012, expresa que el alumno debe "estar domiciliado a más de un kilómetro de distancia del centro educativo al que concurre" para acogerse al boleto gratuito. A mediados de octubre las autoridades del MTOP habían dado cuenta de "irregularidades" en la entrega de este subsidio, configuradas por ejemplo con estudiantes que vivían a menos de un kilómetro de su centro de enseñanza.

Sin embargo, el ministro Luis Alberto Heber dijo horas más tarde que el comunicado inicial de la cartera que había informado sobre la situación no era "feliz", y no representaba "fielmente la opinión del ministerio". "La comisión (para el entrecruzamiento de datos entre Secundaria y el MTOP) busca evitar los abusos, que existen, pero no es la labor sustancial de la tarea. La tarea va mucho más allá de evitar los abusos. Es emparejar. Si gastamos bien y no hay abusos por nadie, todos los estudiantes del país pueden tener el subsidio de 100% que hoy solo tienen los estudiantes de Montevideo", explicó Heber a El Espectador.

Entre marzo y setiembre, el MTOP había invertido en el entorno de U$S 22 millones para cubrir el boleto estudiantil en el área metropolitana, según había informado la cartera en aquella fecha.