Bolsonaro pedirá otra declaración de quien lo relacionó en caso del asesinato de concejala

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este miércoles que intentará que la Policía Federal interrogue de nuevo al portero de su domicilio que, según una filtración, habría dicho su nombre en el marco de la investigación por el asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco.

Un reportaje de la TV Globo local, difundido la noche del martes, relató que el portero de la urbanización donde Bolsonaro mantiene su residencia en Río de Janeiro (sureste) afirmó que el presunto asesino de Franco, Ronnie Lessa, pidió ir a la casa del presidente justo en el día del asesinato, el 14 de marzo de 2018



"Estoy conversando con el ministro de Justicia (Sérgio Moro) lo que se puede hacer para tomar…para que la policía tome declaración (del portero) de nuevo", declaró Bolsonaro desde Arabia Saudita, donde se encuentra en viaje oficial, según recoge el portal de noticias local UOL.



El líder brasileño cree que el portero citó su nombre en la investigación policial porque "se equivocó o no leyó lo que firmó".



Añadió que el comisario que lleva el caso podría haber escrito cualquier cosa y pedirle que firmara, algo que en su opinión podría haber ocurrido porque se trata de "una persona humilde".



Según la versión del portero, dada a la policía, alguien con la voz de Bolsonaro autorizó la entrada de Lessa en la urbanización.



No obstante, ese día Bolsonaro, que por entonces era parlamentario, no estaba en Río sino en Brasilia, según consta en el registro de asistencia de la Cámara de Diputados.



Después de estas revelaciones, Bolsonaro grabó un video desde Riad de madrugada, visiblemente exaltado, criticando a la TV Globo y a la prensa en general, a la que acusa de estar atacándolo de forma gratuita para perjudicar su Gobierno.



Bolsonaro también acusó al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, de haber filtrado a la prensa los detalles de la investigación con el objetivo de desgastarle.



Witzel también es un político de ultraderecha y consiguió ser elegido en Río, en parte, gracias a su proximidad con Bolsonaro, a pesar de que pertenecen a partidos diferentes.



En los últimos meses se distanciaron y Witzel ya ha dicho que pretende ser candidato a presidente en 2022; Bolsonaro cree que ese es el motivo por el que es atacado.



Partidos de la oposición y familiares de la concejala Franco calificaron como gravísimas las revelaciones en las que aparece el nombre de Bolsonaro en la investigación oficial de la policía.



Dado que el nombre del presidente aparece citado, la investigación debería pasar a manos del Supremo Tribunal Federal, que tiene potestad para investigar a las autoridades públicas aforadas, como es el caso del presidente.



Franco pertenecía al Partido Socialismo y Libertad y era una destacada defensora de los derechos humanos y de las minorías.



Fue asesinada la noche del 14 de marzo de 2018 de varios tiros en la cabeza junto a Anderson Gomes, el conductor del vehículo en el que viajaba.



Los dos presuntos asesinos, Ronnie Lessa, y Élcio de Queiroz fueron detenidos en marzo de este año y están presos, pero aún falta averiguar quiénes mandaron matar a la concejala y por qué.

