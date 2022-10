Bombas molotov y agua caliente: homicida de Zanolli denuncia agresiones en la cárcel

El imputado por el homicida de Lucas Zanolli, el joven de 18 años asesinado cuando iba a vender su auto, denunció a través de un recurso de habeas corpus que estaba siendo agredido en la cárcel. Solicitó un traslado dado a que recibió amenazas, le tiraron agua caliente y una bomba molotov, según consta en el registro de la audiencia de setiembre a la que accedió El Observador.

El juez Alejandro Asteggiante advirtió que el habeas corpus no era el recurso que correspondía y pidió que solicite el cambio a la junta de traslados del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Aún así, el imputado y su abogado insistieron en que está en una situación grave, en la que corre riesgo su vida. Las agresiones –de acuerdo a su relato– provenían de su excompañero de celda y las amenazas de uno de los fajineros que los auxilian. Si bien lo aislaron y ahora se encuentra en una celda solo, fue desde afuera que le tiraron la bomba molotov. "Ahora estoy solo pero sigo con problemas, con las amenazas. Incluso están al lado de mi celda", declaró el imputado frente al juez. También sostuvieron que lo atacaron cuando iba camino a atenderse en la enfermería.

Su abogado pidió que lo trasladaran a algún centro en Colonia, San José, Florida o Punta de Rieles. Sin embargo, la abogada del INR, Gabriela González, explicó que para ir a esos penales hay distintos requisitos que el imputado no cumple, como son tener la mitad de la pena cumplida, estar condenado, o tener más de 50 años.

Junto con Carlos Díaz, el director de la unidad, declararon que el problema fue puntual y que el imputado no denunció a ninguno de los fajineros. Advirtieron que no hubo tratos crueles o inhumanos, aspectos necesarios para tomar en consideración el habeas corpus. Díaz afirmó que no ingresa combustible al penal, por lo que es imposible que lo agredieran con una bomba molotov.

El imputado espera porque la Fiscalía de Homicidios de 3er Turno presente acusación que dará a inicio al juicio oral.

Los hechos, según la fiscalía

En la audiencia de formalización de este hombre –ocurrida en diciembre del año pasado– la fiscal Adriana Edelman relató los hechos que precedieron al homicidio del joven.

Lucas Zanolli conoció al imputado por su homicidio casi un mes antes del crimen. El 3 de noviembre llegó un mensaje a su Facebook de un oferente para comprar su auto, respondiendo a una publicación de un tiempo antes en Marketplace de Facebook. Dos encuentros mediante, el hombre se mostró decidido a adquirirlo el 29 de noviembre. Pero salieron juntos en el auto –en el que también viajaba una mujer– y Zanolli no volvió.

Del chat del 3 de noviembre pasaron a un encuentro presencial que se concretó el 20 en la casa de Zanolli. Él recibió junto a su novia al presunto asesino durante una hora y media. Allí, le preguntó "todos los detalles" del vehículo –en palabras de la fiscal–, incluso sobre el sistema de GPS. En esa oportunidad, salieron a probar el auto.

El segundo encuentro antes del ocurrido el 29 de noviembre fue dos días antes. Esa vez se reunieron a las 15 horas y repitieron las escenas. El imputado le preguntó por el vehículo y lo salieron a probar. El lunes le dijo que se lo iba a comprar y por eso concurriría con su madre.

Según describió Edelman durante la audiencia de formalización, ese lunes 29 de noviembre, el imputado pactó una reunión con Lucas Zanolli para las 18:30 horas y le advirtió que iría con su madre, quien le daría el dinero para poder realizar la compra. El hombre llegó con una mujer al domicilio del joven y él le dijo a sus amigos, con los que estaba arreglando un auto, que iría a probar el vehículo con los interesados.

Zanolli y su homicida fueron adelante y la mujer se sentó en el asiento de atrás. Cuando pasaron 20 minutos y su familia y sus amigos vieron que no había vuelto empezaron a llamarlo, pero se encontraron con que el teléfono estaba apagado.

Su última conexión fue a las 18:40 horas y el GPS del auto dejó de funcionar a las 19:28 horas. En las primeras horas, aseguró la fiscal Edelman, lo estrangularon y cambiaron la matrícula del auto.

Luego, dejaron el vehículo en el galpón de la casa del imputado en la calle Bérgamo (Jardines del Hipódromo). El cuerpo de la víctima yacía en un pequeño galpón al fondo de la vivienda.

Cuando la fiscal llegó a la casa, se incautaron una escopeta, una pistola y un rifle. También casi 20 cartuchos de distintos calibres, un teléfono y algunos trozos de cuerda.

La mujer a la que no encuentran

Aún no han podido identificar a la mujer que acompañaba al imputado en el auto en el que desapareció Zanolli. La imagen de las cámaras de seguridad no se ve su cara, sino solamente sus manos, las que no coinciden con las de la madre del imputado, que era la principal sospechosa.