Bonomi contó que le dijo a Larrañaga: "No te voy a interpelar"

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que no integrará la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Parlamento cuando asuma como senador y que no tiene planificado interpelar al próximo ministro de la cartera, el senador Jorge Larrañaga.

"No la voy a integrar, se lo dije al futuro ministro del Interior", afirmó Bonomi este martes en rueda de prensa, según recogió Subrayado. "'No te voy a interpelar', le dije. Porque toda la prensa me pregunta, ¿ahora lo voy a interpelar? Puedo, pero no quiero interpelarlo", agregó y explicó su punto: "Porque creo que el problema que yo tengo con el proyecto de seguridad no es con el senador Larrañaga, es con el proyecto de seguridad de la coalición multicolor".

Cuando ambos se reunieron el 17 de diciembre en el marco del período de transición entre el gobierno entrante y saliente, Larrañaga había dicho que entre ellos dos había una "relación de muchos años". "He estado en todas las interpelaciones y él va a estar en las que nos hagan a nosotros", dijo el líder blanco en aquella ocasión.

Por otra parte, el secretario de Estado saliente también cuestionó el anuncio que hizo el líder de Alianza Nacional este lunes, luego de reunirse con los jefes de policías que estarán al frente de las jefaturas departamentales a partir del 1° de marzo, y con el futuro director nacional de la Policía, Diego Fernández.

Larrañaga dijo luego del encuentro en el Palacio Legislativo que les había transmitido a los futuros jerarcas policiales los tres principales lineamientos de la próxima gestión: "Dar la cara en todo el país", "tener un despliegue territorial permanente" y mostrar "resultados". "Todos tenemos que tener conciencia de que estamos obligados a hacer el máximo esfuerzo para el combate contra la delincuencia", dijo el dirigente blanco.

Consultado al respecto, Bonomi respondió que él tenía "exactamente los mismos objetivos". "A mí lo que me importa es cómo va a ser el despliegue territorial", declaró.

De todas formas, el actual ministro insistió en la idea de que el tema de la seguridad no será central en su rol como legislador opositor de la legislatura que comenzará a funcionar a partir del 15 de febrero, y que se enfocará en otros puntos reflejados en el proyecto de ley de urgente consideración presentado por el presidente electo, Luis Lacalle Pou, y que deberá discutir el Parlamento en un plazo de 90 días una vez que ingrese.

"Yo creo que lo más significativo de la ley son otras cosas y no las de seguridad. Son las cuestiones laborales, las empresas del Estado, (el Instituto de) Colonización, la liberalización de la importación de combustibles, son cosas por ese tipo, que puede incidir el salario en las jubilaciones, eso es lo más importante", afirmó.