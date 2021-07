Fútbol Internacional > LA FE DEL DELANTERO PUDO MÁS

Braian Romero: la milagrosa historia del nuevo jugador de Gallardo en River Plate

Luego de que le diagnosticaran artritis reumatoide, le dijeron que se buscara un trabajo como preparador físico u otra actividad que no fuera fútbol ya que no iba a poder jugar más; como no funcionaba el tratamiento recetado por los médicos, Romero encontró la cura en un viejo libro: la Biblia.