Brotes de covid-19 en Rivera: ¿cuántas camas de CTI hay en la zona norte del territorio?

El aumento de los casos positivos de coronavirus en Rivera, departamento fronterizo con Brasil –el segundo país con más infectados de covid-19 en el mundo–, preocupa a las autoridades sanitarias, la comunidad científica y al propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que viajó esta semana hasta la ciudad norteña y ordenó medidas más estrictas de prevención. Y aunque en el departamento aún no se registran internados graves, las autoridades trabajan en aumentar las camas de CTI de la zona para generar el respaldo sanitario suficiente ante la amenaza de una frontera porosa.

Pero Rivera llega con buenos números a esta emergencia sanitaria que enfrenta. En el hospital público del departamento ya cuentan con ocho camas de cuidados intensivos en funcionamiento, según precisó a El Observador el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Luis Nuñez. Antes de la pandemia, ese centro de salud dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) solo tenía cinco de estas camas especiales.

Desde el organismo público pusieron foco especial en la frontera seca con Brasil. Además de estar realizando más de 1.000 tests aleatorios entre este martes y jueves, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, anunció que en el Hospital de Rivera sumarán 17 camas hospitalarias comunes a las 22 que ya están reservadas para aislamiento de casos de covid-19. Además, el centro pasó de tener tres ambulancias especializadas a cinco de estos vehículos.

En el sector privado, en tanto, Rivera cuenta con 16 camas en total, que se dividen entre las dos mutualistas del departamento: Casmer tiene nueve y Comeri siete.

"Rivera es uno de los departamentos que tiene más camas en relación a la población que tiene. Por ahora no deberían tener problemas para una primera etapa. Después, si siguen habiendo infectados y no logran controlar los brotes, tendrán que planear un plan de contingencia. Habrá que aumentar las camas de forrma más rápida, pero mucha disponibilidad no creo que tengan. Pero si esto se mantiene en lo que está, en la primera etapa da bien", consideró Nuñez al respecto.

"Si siguen teniendo casos positivos, pueden empezar a tener problemas. Si empiezan a aumentar los casos y de golpe, es más complicado", agregó.

El médico advirtió que el Ministerio de Salud Pública (MSP) debe planificar un "corredor de pacientes" –en la eventualidad de que los números de infectados sigan creciendo sostenidamente– para que el personal de salud sepa rápidamente a qué departamento cercano se deben trasladar las personas que están graves a causa del coronavirus.

En la zona, la situación hospitalaria da cierta tranquilidad, a diferencia de lo que ocurre en el oeste del país donde varios departamentos cercanos como Colonia, Soriano, Flores y Río Negro no tienen ni una cama de CTI en los hospitales de ASSE. Entre Rivera, Artigas, Tacuarembó y Salto, suman más de 70 camas de CTI en todo el sistema de salud (público y privado).

María Inés Hiriart

En Salto, en estos momentos, ASSE cuenta con seis camas en funcionamiento. Desde el organismo público se comprometieron a pasar a nueve y, además, están trabajando para aumentar la capacidad aún más y llevarla a 20 plazas en total. En el sector privado la situación es aún mejor: ya cuentan con 19 camas en total.

En Artigas el hospital público no tiene una unidad de cuidados intensivos pero sí existe un convenio con la mutualista del departamento, donde hay ocho camas. Cipriani contó en una nota anterior que pasaron algunos respiradores del Hospital de Artigas al CTI de la mutualista del departamento para que esa unidad pueda llegar a tener 11 camas. Pero eso aún no ocurrió, según dijo Nuñez. De esas camas, tres quedan reservadas para ASSE.

En Tacuarembó están funcionando ocho camas en el sector público. Pero ese número se va a duplicar (pasarán a ser a 16) en las próximas semanas, según informaron desde ASSE. El presidente de la institución dijo este lunes que se puede llegar a "triplicar" las camas de ese departamento. En la mutualista de Tacuarembó, por el momento, hay ocho camas de cuidados intensivos. Nuñez, por su parte, especificó que el CTI del Hospital de Tacuarembó habitualmente se encarga de aquellos pacientes que precisan neurocirugías.

Según contó el intensivista, el sistema de salud de Rivera comúnmente puede "satisfacer a su propia demanda" de pacientes graves. De todos modos, aseguró que "a veces" –antes de que la pandemia llegara– el hospital público debía derivar pacientes a otros hospitales. "De ASSE pueden mandar para cualquier lado. Donde les aparezca algún lugar, ahí lo envían", dijo.

Cuando esto ocurre y el centro de salud recibe a un paciente que requiere ir al CTI, llaman a una coordinadora central a nivel nacional de ASSE que se encarga de derivar al hospitalizado a un centro que tenga disponibilidad. Esta coordinadora prioriza un CTI público en cualquier parte del país y, si no hay disponibilidad, contrata una cama en un privado.