BROU diferencia entre trabajadores públicos y privados en flexibilizaciones por coronavirus

El Banco República (BROU) anunció una serie de medidas con el objetivo de ayudar a trabajadores y jubilados en el medio de la crisis generada por la llegada del coronavirus. En un comunicado difundido el 24 de marzo anunció la posibilidad de postergar tres cuotas sucesivas de los préstamos al consumo o créditos sociales tanto para jubilados y pensionistas como para trabajadores.

Sin embargo, el beneficio no es igual para todos. Entre los trabajadores privados la postergación de las cuotas es automática y no genera intereses. Es decir, van a poder postergar el pago de las tres próximas cuotas por 90 días sin ningún tipo de recargo. Solo el trabajador que no quiera ampararse en este beneficio debe realizar un trámite online.

Para los jubilados y funcionarios públicos el mecanismo es diferente y sí genera intereses. Aquellos trabajadores del Estado o jubilados que pretendan postergar las cuotas deben realizar el trámite a través del protal web del BROU y además tienen que renovar el préstamo, lo que genera intereses.

“La cuota que viene pagando el trabajador público o el pasivo se incrementa por los intereses”, cuestionó en diálogo con El Observador el dirigente de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), Gonzalo Pérez.

Para el sindicato bancario la mejor solución hubiera sido aplicar el mecanismo de los trabajadores privados para todos. La gerenta general del BROU, Mariela Espino, explicó que esta diferenciación se debe a la seguridad asociada al cobro de los haberes.

“Los funcionarios públicos y pasivos tienen asegurado el cobro de sus haberes, mientras que es probable que clientes trabajadores del ámbito privado enfrenten dificultades para mantener el mismo nivel de ingresos”, aseguró a El Observador en una respuesta por correo electrónico. Se trata de un argumento similar al que utilizó el gobierno para aplicar un impuesto transitorio a los salarios de los funcionarios públicos y cargos políticos.

Sin embargo, como el ingreso del núcleo familiar integrado por un funcionario público o un pasivo también puede verse afectado, el BROU igual le permite postergar las tres próximas cuotas, explicó Espino, aunque eso genera que esas cuotas sean más caras.

El sindicato acusa al banco de “hacer negocio” con los trabajadores públicos en medio de la pandemia y además asegura que los beneficios se comunicaron mal. “Nosotros no estamos de acuerdo con esta manera de implementarlo”, dijo Pérez.

Desde AEBU le enviaron una nota al nuevo presidente del organismo, Salvador Ferrer, y a la gerenta general del banco. La respuesta que recibieron fue la misma que Espino trasladó a El Observador.

“La crisis y las consecuencias del punto de vista de los ingresos está golpeando a todos los uruguayos”, apuntó Pérez en relación a la posibilidad de que el funcionario público sea el único ingreso de un núcleo familiar.

Trámite presencial

Inicialmente el BROU había habilitado solo el trámite online para gestionar la postergación de las cuotas. Sin embargo, el banco decidió que a partir del próximo lunes los pasivos también puedan hacer este trámite de forma presencial.

“A partir del lunes 13 de abril se habilitará exclusivamente para pasivos la posibilidad de diferimiento de cuotas de Crédito Social en forma presencial en sucursales para los casos en que no tengan la posibilidad de realizarlo a través de ebrou”, respondió Espinosa en el correo electrónico.

Consultada acerca de si esta medida no iba en contra de las medidas tomadas por el gobierno para evitar las aglomeraciones, la gerenta no respondió a la pregunta. La resolución fue notificada a las distintas sucursales este martes.

El sindicato cree que esta resolución va a generar importantes filas de personas y va a saturar las sucursales que están trabajando con menos gente de la habitual. Además, según Pérez, se habilita a realizar el trámite presencial no solo a los que cobran sus jubilaciones por el BROU sino también a aquellos que cobran en otras redes de cobranza.

En los primeros días de abril se vieron largas colas en las distintas sucursales del BROU debido al pago de jubilaciones. “Va a generar un caos y una aglomeración de gente mayor al de la otra vez”, criticó Pérez.

Cuando se produjeron esas largas filas, el representante de los jubilados en el Banco de Previsión Social (BPS), Sixto Amaro, exhortó a los jubilados y pensionistas a evitar aglomeraciones. “Nuestra salud es lo primero”, apuntó.

“Todo esto se solucionaba aplicando la medida de los trabajadores privados para todos”, señaló Pérez.