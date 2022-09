Buen comienzo de la zafra de toros, con subas de precios

La zafra de venta de toros de 2022 comenzó de buen modo, dadas las ventas iniciales en dos momentos emblemáticos: la Expo Prado y el tradicional remate de “Los toros de Kiyú”.

En el caso de la comercialización que se hace en la Central de Pruebas de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay (SCHU), terminó con un promedio de US$ 4.800, un valor 30% mayor al obtenido en la misma venta el año pasado, informó a El Observador Fernando Alfonso, presidente de la gremial.

Los valores obtenidos son muy interesantes, y si bien no suponen que todos los remates de la zafra sigan una tendencia al alza en sus resultados, la demanda y el ánimo de los criadores es muy bueno, indicó, lo que da buenas perspectivas.

Desde la previa de la venta de los Hereford de la Central de Pruebas se vio el interés de los compradores. La comercialización, que se hizo con el martillo del Escritorio Dutra, arrancó con un 70% de los lotes preofertados, y tuvo mucha agilidad: en 45 minutos se colocaron 28 toros.

El mercado reconoció los datos y el manejo de La Central de Pruebas Kiyú con un valor de USD 13.800 al toro de @PNCortabarria que encabezó las ventas.@ESCRITORIODUTRA #HerefordUruguay#LaRazaPaís#CriandoFuturo pic.twitter.com/6cGLJSSxWS — HEREFORD URUGUAY (@hereforduy) September 18, 2022

Toros elegidos

Varios operadores del mercado han coincidido en que la zafra está adelantada a otros años. Algunos escritorios rurales han hecho ventas incluso antes de la Expo Prado, instancia considerada la antesala de la zafra, y la demanda ha sido destacada en varias oportunidades. La mayoría de las ventas se concentrarán en octubre y algunas quedarán para noviembre, con una oferta muy variada.

En el Prado hubo varios remates de reproductores. Se colocaron 37 toros de varias razas, en un total de 74,5 productos bovinos comercializados entre machos, hembras, servicios y embriones.

Las tres razas que más reproductores colocaron fueron Angus (16 toros por US$ 91.500), Hereford (12 toros por US$ 81.800) y Braford (3,5 toros por US$ 22.680).

Luis Carrau, presidente de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay (Sccau), destacó que la zafra se ve con muy buenos ojos, porque “el escenario de la ganadería es muy bueno y positivo”, pero subrayó que se debe tener en cuenta que las ventas hechas en el Prado son muy puntuales, ya que son “toros elegidos”, y no necesariamente representarán los resultados de la zafra, en la que se suelen demandar toros para planteles y rodeos comerciales.

Carrau y Alfonso coincidieron en que este ha sido un año muy bueno para la ganadería, y si bien el mercado del ganado gordo ha presentado bajas de valores, la ganadería se sigue viendo como un negocio rentable.

“El negocio ganadero ha funcionado y sigue funcionando muy bien. Sigue siendo muy rentable transformar el forraje de los campos en carne o en futuros terneros. Es un negocio que trae muchas divisas al país por exportación de carne”, destacó el presidente de los criadores de Angus, quien mencionó que los interesados tendrán para este año una importante oferta de reproductores de la raza.

La Scaau realizará en esta zafra 55 remates auspiciados. “Vemos esta zafra de toros en un escenario de la ganadería muy bueno y positivo y con buena proyección”, resaltó Carrau.

Alfonso añadió que si bien el mercado está pasando por ajustes, los valores siguen siendo satisfactorios, por encima de la media. Dijo que hay varios factores que hacen pensar que la de 2022 será una buena zafra.“La zafra de terneros, la moneda de cambio que tiene el productor a la hora de invertir, fue excelente, tuvimos tres meses a muy buenos valores y en las condiciones estructurales de la ganadería la demanda parece firme. Mirando para adelante las condiciones son muy favorables para la ganadería”, sostuvo.

La raza Hereford tendrá 42 remates auspiciados. El presidente de la sociedad de criadores indicó que se esperan negocios con buenos valores, y que la calidad de toros vienen mejorando año a año de la mano de avances genéticos, lo que permite tener una destacada oferta, con toros de mejor tipo y datos objetivos.