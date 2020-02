Buena colocación del Corriedale de Don Aniceto y La Orejana

Del 3er. remate conjunto Corriedale de cabaña Don Aniceto –de Rafael Normey García Pintos– y La Orejana –de Salvador García Pintos– se colocó prácticamente la totalidad de la oferta y a un valor promedio de US$ 345.

El remate denominado "La señal del Futuro" fue desarrollado el sábado 22 en la Rural de Paso de los Toros y conducido por el escritorio Hugo Abelenda Negocios Rurales.

Rafael Normey informó a El Observador que se vendió prácticamente el 100% de la borregada ofrecida –en total eran 80 machos y 55 hembras–. En hembras la colocación fue total: las borregas promediaron US$ 120 y las ovejas US$ 130.

En tanto, se vendieron todos los machos de Don Aniceto, pero se colocó un 90% de los carneros de La Orejana. Sin embargo, una vez finalizado el remate se comercializaron algunos ejemplares más.

La borregada de Don Aniceto promedió US$ 370 y la de La Orejana US$ 320. El promedio general fue US$ 345, con un máximo de US$ 520 y un mínimo de US$ 270.

Los animales se dispersaron para varios puntos del país como Tacuarembó, Durazno, Sarandí del Yí, Florida, Maldonado y Cerro Largo. Hubo varios compradores nuevos y algunos de otros años.

“Fue un remate ágil y creo que dejó conformes a los compradores. A nosotros nos dejó conformes la alta colocación y los precios corrientes”, indicó Normey.