Buenas ventas de Don Tito y La Tapera

En el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó, el equipo de Valdez y Cía realizó de muy buena manera su clásica feria mensual con un aditivo muy especial: la venta de la torada Hereford de La Tapera, de Nelson Ivañez.

El miércoles 6 de noviembre se subastaron 450 vacunos, en todas las categorías, pero además hubo una oferta de 400 lanares para abasto y campo.

Por su parte, La Tapera ofreció 20 toros Polled Hereford.

Como cabañas invitadas participaron de las ventas 20 toros Polled Hereford de Don Juan de Rolon, de Daniela Rivas; seis Braford de Juan y José Dutra; y cinco Charolais, de Boismenú.

La torada alcanzó un valor promedio de US$ 2.170, con un máximo de US$ 3.500 y un mínimo de US$ 1.800.

Ricardo Pigurina, gerente comercial de Valdez y Cía, comentó que la feria anduvo "muy bien". "Los ganados generales se vendieron bárbaro y los precios fueron muy buenos, los actuales. Fue una feria no muy grande en donde lo mas destacado eran los terneros y terneras, unas vaquillonas preñadas y algún lote de vacas. Un ganado corriente, general que fue colocado a buenos precios. Una venta rápida, con demanda y puja en todas las categorías", indicó.

Respecto a la venta de la torada comentó que "era una oferta grande" de toros.

"La venta de Don Juan fue muy buena, rápida y a buenos valores. La de La Tapera estuvo más trabajada, se vendió selectivamente y sobraron algunos animales. La presentación fue muy buena. Los Charolais y Braford se vendieron todos", concluyó.

El remate, transmitido por Valdez TV, contó con la financiación del Fideicomiso de Garantía Un Siglo, con seis meses libres para el pago y flete gratis.

Todos los detalles e información de esta venta ya están disponibles en el sitio la firma rematadora, valdez.com.uy.