Buenos resultados obtuvo el 2° remate de El Entrevero y La Pastoril

En una tarde de verano, como lo fue la del sábado 30 de noviembre, y un muy buen marco de público, se llevó adelante el 2° remate anual de los Criollos de El Entrevero y La Pastoril con ventas que fueron realizadas en las instalaciones del local Conventos, de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, en Melo.

Con la conducción de Federico Rodríguez Negocios Rurales se alcanzaron muy buenos resultados, dado que las yeguas Criollas promediaron US$ 1.470 y alcanzaron un máximo de US$ 1.800.

En tanto los caballos Criollos, promediaron US$ 1.080 y tuvieron un máximo de US$ 1.260. El valor promedio por las potras fue de US$ 765 y se obtuvo un máximo de US$ 810. Por su parte los potros hicieron una media de US$ 540.

Desde la firma rematadora se informó a El Observador que los Criollos se vendieron para Treinta y Tres y Cerro Largo.

Finalmente se agradeció a los compradores y a los cabañeros por la confianza depositada en la firma rematadora.

Por más información de esta o de otra actividad de Federico Rodríguez, ingresar en federicorodriguez.com.

Promedios