Pasado reciente: Cabildo alerta por nueva "escalada " contra los militares y exige respuesta a los blancos

El senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) advirtió este lunes sobre una nueva y evidente "escalada contra el personal militar", propuso una nueva ley de amnistía que cierre definitivamente las investigaciones sobre los hechos del pasado reciente y reclamó al Partido Nacional una respuesta a la brevedad sobre qué pasará con su proyecto de prisión domiciliaria preceptiva para mayores de 65 años.

En filas cabildantes cayó mal la reciente decisión de la jueza penal Isáura Tórtora, de procesar al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Modesto Rebollo, como coautor el homicidio en 1974 de Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik, las "Muchachas de Abril".

En diálogo con El Observador Domenech consideró que, a su juicio, el fallo judicial resulta bastante endeble, al dejar establecido que pudo haber habido un ataque previo por parte de las tres mujeres que luego resultaron muertas. El senador marcó al respecto que el propio Rebollo, al mando de ese operativo cuando era coronel, resultó herido en el hecho. Otro oficial, el entonces capitán Juan Gutiérrez, resultó muerto.

"No se trataba de inocentes muchachas", marcó este lunes Domenech en rueda de prensa. "Eran personas, del sexo femenino, muy preparadas para acciones de carácter bélico, que respondieron con granadas y armas de alto poder de fuego", aseguró. "Fue una acción típicamente militar".

Consultado por El Observador, Domenech admitió que las "Muchachas de Abril", vinculadas al MLN-Tupamaros, podrían haber sido ejecutadas luego de haberse rendido. "Todo es posible", señaló. "Demuestra la falta de certezas", dijo, en torno a un caso en el que "se endilgaron responsabilidades por una simple presunción. Es muy grave". A su entender, la resolución "no contribuye a prestigiar" al Poder Judicial.

Sus expresiones se suman a comentarios que en esa línea expresaron varios integrantes de su partido. En particular su líder, Guido Manini Ríos. "Una vez más se comprueba lo que todos sabemos y muchos no se animan a denunciar", señaló. "Esto no es Justicia, es venganza", afirmó. Manini Ríos sostuvo que ese concepto había sido reconocido incluso por el expresidente frenteamplista y exguerrillero José Mujica, y la entonces ministra de Defensa Azucena Berrutti.

El senador Raúl Lozano optó por su parte por recordar que Rebollo fue herido por quienes ahora fue procesado. Fue, remarcó, al tratar de auxiliar a Gutiérrez que, "asesinado", dejó tres hijos. El mayor, de seis años.

En el Partido Colorado el procesamiento de Rebollo fue cuestionado por el diputado Gustavo Zubía. Analizado el pedido de procesamiento de su excolega Ricardo Perciballe, el exfiscal sostuvo que, si en el propio fallo se admite que las jóvenes se "resistieron" y que existió un tiroteo previo, mal se puede hablar de un homicidio.

Mirar al futuro

A raíz de este caso y más allá de que consideraría justo el restablecimiento de los efectos de la ley de Caducidad aprobada en 1987, Domenech consideró necesaria una ley de Amnistía que ampare a todos los militares involucrados en este tipo de delitos. "No se puede ignorar que en el Uruguay los que provocaron estos hechos fueron perdonados", dijo, haciendo referencia a la amnistía que en 1985 recibieron los guerrilleros presos. "El Uruguay los perdonó". Una amnistía para los militares, aseguró, contribuiría a que el país pueda "mirar hacia el futuro" y enfocarse en otros temas. "Alrededor de esto hay mucho dinero", insistió. "Indemnizaciones y grupos que reciben subvenciones". A su entender, el pasado reciente "da rédito económico y político" a ciertos sectores.

El senador dijo comprender que será necesario hablar con el resto de la coalición de gobierno para promover una amnistía. "Nuestra sola voluntad no basta", expresó.

El caso de Rebollo, que terminó con prisión domiciliaria por resolución judicial, reabrió el reclamo de los cabildantes en torno a uno de sus viejos reclamos. Domenech reclamó una respuesta a corto plazo por parte del Partido Nacional sobre qué pasará con su proyecto de que las penas de prisión deban cumplirse en forma preceptiva a nivel domiciliario en los casos de procesados o condenados mayores de 65 años. "Quedaron en darnos una respuesta, pero no hemos recibido nada", lamentó.

Los blancos habían presentado a fines de junio un texto un "documento marco" que, en los hechos, irá a dejar lado buena parte del texto presentado por los cabildantes, al elevar a 70 años la edad mínima para acceder a la prisión domiciliaria en forma preceptiva, y exceptúa de esa posibilidad a los procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, violencia de género y narcotráfico.

El proyecto alternativo venía siendo manejado por la senadora Asiaín. Consultada por El Observador, adelantó que el tema no está entre las prioridades a corto plazo. El Senado, recordó, debe primero discutir el proyecto de Presupuesto de la cámara. En carpeta figuran además la polémica ley de "corresponsabilidad en la crianza" y la elección de los nuevos integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

Ante estas prioridades, remarcó la senadora, los nacionalistas no volvieron a discutir el tema.