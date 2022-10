Cachila Arias, durísimo con las canchas de entrenamiento de Peñarol: “Entrenás en el barro toda la semana”

Ramón “Cachila” Arias, el exzaguero de Peñarol y hoy en Giresunspor de Turquía, cuestionó una de las canchas de entrenamiento de los carboneros en su complejo de Los Aromos.

Al ser consultado por si había mucha distancia de diferencia en los campos de entrenamientos de los aurinegros y los de su actual equipo, el defensor fue contundente.

“La distancia es como de Los Aromos hasta Turquía… Es abismal”, dijo a 100% Deporte de radio Sport 890.

“Una cancha de 9 tenés para entrenar en Peñarol, es imposible”, agregó, en referencia a la cancha "de adelante" que está en el predio mirasol. “Esa”, dijo, cuando se la mencionaron.

Se trata de una cancha con dimensiones inferiores a las habituales, por eso su mención a que es para 9 jugadores.

Para Arias “es primordial” tener un buen campo de juego para “entrenar de la manera que queres jugar el fin de semana”

“Terminás entrenado en el barro toda la semana”, dijo, sobre la cancha de Los Aromos. “Te van a decir que cuando Peñarol ganaba todo, entrenaba en canchas de tierra... Pero los tiempos han cambiado”.

“Es primordial tener buenas canchas para entrenar”, reiteró el Cachila, quien dijo que en su último paso por Peñarol no le correspondía elevar la queja a los directivos del club. “Ellos estaban todos los días ahí. No tenía por qué ir a decirles”.

Peñarol comenzó días atrás las obras para su Ciudad Deportiva que estará en las inmediaciones del Campeón del Siglo y en la que contará con siete canchas de entrenamientos para sus categorías.

Sobre su salida de Peñarol al fútbol turco, dijo que recibió una oferta “difícil de rechazar” y también muy buena “desde lo deportivo porque no deja de ser Europa la liga turca”.

También dijo que hizo “mea culpa” por el mal momento que pasaba el equipo en el cierre del ciclo de Mauricio Larriera. “Me sentía responsable en casi todos los partidos de que era mi culpa”, dijo.

A eso le sumaba sus lesiones. “Me sentía muy culpable”.

“A lo primero les dije que no, pero cuando volvieron a insistir les dije que sí”, agregó, sobre la propuesta turca.

El cambio de camisetas de Gargano y Suárez

El Cachila también opinó sobre el cambio de camisetas de Walter Gargano y Luis Suárez en el último clásico, lo que no le pareció nada extraño. “No veo un drama… No me molestó para nada”, comentó.

Agregó que él también “la hubiera cambiado sin ningún problema”, aunque dijo que lo haría en el vestuario. “Cambio camisetas en todos los partidos. Tengo miles de camisetas de Nacional, tengo de Recoba y otros. Con Peñarol y Defensor cambié, cambiaba siempre. Pero por el vestuario”.

“No lo veo mal para nada, ni me quita el sueño ni nada”, agregó el zaguero.