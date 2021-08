“Cállese la boca y siga con respeto”: el cruce entre Andrade y Argimón, a quien acusan de "violar el reglamento" y de “falta de equilibrio” en la sesión

Las voces se alzaron en el Senado sobre las 18:30 horas de este miércoles cuando la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón le pidió respeto al senador frenteamplista Oscar Andrade tras haber dicho que su par nacionalista Sergio Botana “pisó” una universidad “aunque no parezca”.

Argimón interrumpió: “Senador, disculpe. Usted se está refiriendo despectivamente a un senador que no está en sala además para defenderse. Le pido por favor, respeto”, a lo que Andrade retrucó: “Yo la entiendo presidenta. Ahora, no vi la misma coherencia cuando se nos trató (de) de todo acá. De todo, eh...”.

“Espere un poquito que estoy hablando. ¿Usted quiere que le diga todos los epítetos y falta de respeto que, desde el miembro interpelante, pasando por todos ustedes, (se) le dijo al interpelado? Mire, le digo. Le voy a decir: secretismo, falta de transparencia, contradicción, inmoralidad. Todo eso dijo, así que cállese la boca y siga con respeto”, continuó Argimón.

El cruce fue durante la interpelación al exministro de Transporte, Luis Alberto Heber, por el acuerdo del gobierno con Katoen Natie para la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo.

Por la discusión, el senador Enrique Rubio (Frente Amplio) se dirigió a Argimón: “Le digo pacíficamente señora presidenta que si usted quiere hacer una intervención de esa característica tiene que bajar a sala y decirlo acá. No puede decirlo desde la presidencia. Está violando el reglamento”.

Para la presidenta del Senado, se trató de una aclaración. “Lo puedo hacer porque estoy aclarando lo que la mesa hizo. Usted está cuestionando a la mesa, (si quiere) con mucho gusto votamos un cuestionamiento a la mesa. No estoy violando el reglamento, estoy aclarando lo que se dijo en toda la sesión. Puede seguir...”, indicó la viceprensidenta.

Mientras Andrade pedía silencio e intervenciones breves de sus pares para seguir con la discusión acerca de Katoen Natie porque tenía “un camión de cosas” por decir, la senadora Graciela Bianchi le dijo que no tiene perfil de legislador, según constató un periodista de El Observador.

Por su parte, la senadora frenteamplista Liliám Kechichian acusó a Argimón de falta de “equilibrio” y de dirigirse a las personas de una manera “despectiva”.

“Creo que usted no ha tenido el equilibrio necesario porque no le llamó la atención (al oficialismo). No la estoy cuestionando, (es) por un hecho palpable. Que es que el senador (Sebastián) Da Silva se refirió al senador Bergara sin estar en la sala hablando de una manera muy despectiva. Y usted no dijo nada. Es eso lo que estamos diciendo”, dijo Kechichian.

"No señora senadora, no fue de forma despectiva", acotó Argimón.

"Bue, no sé qué entiende usted por forma despectiva", continuó la senadora frenteamplista.

"No tenemos los mismos criterios", finalizó la presidenta de la Asamblea General.