Diputados comienza a tratar el Presupuesto; un proyecto que el FA cree "regresivo"

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados comenzará a tratar este lunes los 690 artículos del proyecto de ley de Presupuesto Nacional, considerado el más trascendental del período de gobierno.

El Poder Ejecutivo entregó el texto, así como la exposición de motivos, el pasado 31 de agosto, día en el que vencía el plazo legal. Ahora, cada una de las cámaras tendrá 45 días para tratarlo. En caso de que no se llegue a un acuerdo, se considerará que sigue rigiendo el Presupuesto anterior, elaborado por la última administración del Frente Amplio.

La comisión –presidida por el nacionalista Sebastián Andújar– estrenará su trabajo con la comparecencia de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. Se espera que en esa visita se analice el proyecto desde un punto de vista general, para luego pasar al estudio inciso por inciso.

En la antesala de la sesión, el Frente Amplio calificó públicamente de regresivo el proyecto y aparecieron las primeras discrepancias respecto a la visión y prioridades del gobierno para los próximos cinco años. En primer lugar, la oposición criticó que en tiempos de emergencia sanitaria, así como económica y social, el gobierno priorice la situación fiscal antes que la inversión social para atender las demandas de la población.

La oposición también reclamó por la pérdida de salario real de los funcionarios públicos, cuyo sindicato también se manifestó contrario a los lineamientos esbozados. El proyecto de ley establece que a partir del 1° de enero de 2022 los aumentos salariales propuestos por el Ejecutivo incluirán un componente de "recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios públicos, de manera tal que al finalizar la vigencia del Presupuesto el nivel de salario real no haya sufrido el deterioro, conforme al Índice Medio de Salarios Real del Sector Público publicado por el Instituto Nacional de Estadística".

Para el diputado frenteamplista Gustavo Olmos, por ejemplo, el hecho de que en el último año se recupere el nivel no quiere decir que no haya pérdida salarial. "Si ganás 100, por cuatro años ganás 90 pero en el quinto volvés a 100, hay pérdida igual", apuntó.

Diego Battiste

Arbeleche sostiene que eso no es así. "No hay pérdida salarial en el Presupuesto", respondió al ser consultada sobre el tema en una entrevista con Telenoche. "Es incorrecto. No hay ni resignación salarial ni hay pérdida de las jubilaciones. Quizás la mala interpretación venga porque toda la masa salarial que paga el gobierno, en términos del Producto, disminuye a lo largo de los años del Presupuesto. Todo lo que se paga baja por la política de no cubrir todas las vacantes. Pero es importante que ni hay gente que se despide ni pérdida del salario real", insistió. Este será uno de los temas que estará sobre la mesa en la comisión de Diputados.

Los frenteamplistas también marcaron su disconformidad respecto al hecho de que se pretenda aumentar el sueldo a los presidentes de las empresas públicas, que de $ 175 mil por mes pasarían a cobrar unos $ 235 mil si se aprueban los cambios que plantea el gobierno. Arbeleche argumentó que la medida responde a la necesidad de tener a las "mejores personas" al frente de la gestión. En entrevista con El Observador, la economista señaló que es necesario "poner en perspectiva la magnitud" del aumento en contraposición con el ahorro pretendido en las empresas públicas. "A los presidentes de los entes que tienen hoy un sueldo nominal de $ 180 mil los estamos subiendo a la categoría de subsecretario; esto son $ 55 mil por 17 entes, son unos US$ 250 mil al año, y el ahorro que a estos propios entes les estamos pidiendo que logren es muchísimo mayor que este aumento", apuntó.

Este también será un tema que el Frente Amplio buscará discutir en el Parlamento, ya que considera que el gobierno está dando una señal contradictoria al no aumentar los salarios de ciertos funcionarios públicos y sí hacerlo con los presidentes de empresas públicas.

Durante los últimos días también se dio una fuerte disputa por los cambios previstos en el Presupuesto Nacional respecto a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), cuyo presidente y secretario general hasta el momento son designados por la Intendencia de Montevideo (IMM), que destinó alrededor de US$ 100 millones para construir el edificio que sustituirá al viejo Mercado Modelo. El proyecto fue uno de los buques insignia de la administración de Daniel Martínez en la Intendencia de Montevideo.

Diego Battiste

El Presupuesto Nacional propone cambios en la integración del directorio, que ya no tendrá representantes designados por la IMM, aunque sí por el Congreso de Intendentes. En concreto, en caso de aprobarse el proyecto de ley como fue enviado por el Ejecutivo, la UAM pasará a estar bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, concurrió al Parlamento para dar explicaciones sobre estos cambios a instancias del senador frenteamplista Charles Carrera. A la salida de la reunión, el ministro reconoció que pudo haber un "error" en lo que terminó plasmado en el Presupuesto. Uriarte también dijo que no se consultó antes a la IMM porque tenían prisa. "Los tiempos capaz que no daban, porque la UAM se inaugura en noviembre", dijo el jerarca, quien además agregó que los cambios se promovieron a raíz del planteo de productores pequeños y medianos.

El Frente Amplio, por su parte, denunció públicamente la "violación de la autonomía departamental", así como la "apropiación indebida" del proyecto.

Desde un punto de vista político, el Frente Amplio también hizo una lectura sobre el Presupuesto Nacional en función del peso de cada uno de los socios de la denominada coalición multicolor. Su conclusión fue que Cabildo Abierto se impuso en la redistribución de los recursos. "(El Presupuesto Nacional) responde a la demanda de uno de los socios de la coalición que parece que tomó de rehén al gobierno y al Partido Nacional", señaló el viernes el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda.