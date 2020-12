Cambadu alerta sobre el cierre de pubs y cervecerías tras medidas para control del covid-19

“Me enteré que algunas empresas van a un cierre definitivo. Hay que esperar a que lo hagan con papeles para anunciarlo, pero se trata de lugares muy conocidos por el público. Hasta ahora la mayoría de los cierres fueron transitorios”, dijo a El Observador Antonio Ameijenda, presidente del Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu).

Ameijenda señaló que el sector está esperando los anuncios del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, del próximo previstos para este jueves 17 sobre las medidas ante la propagación del covid-19, pero que con las restricciones que ya existen, hay negocios que no van a poder abrir “de ninguna forma”.

“Se habla de más restricciones; y más restricciones no pueden haber para el sector (...) De la forma en que se están planteando las cosas, el sector está perjudicado (…) Tenemos que luchar por el nuestro y ver que la restricción horaria deja mucha gente afuera del mercado”.

El presidente de Cambadu hizo énfasis en que la restricción de cerrar a la medianoche resultó en un "knock-out” para bares, restaurantes, pubs y cervecerías, en especial para los dos últimos mencionados.

Distinguió entre cierres al público y cierres definitivos, y que los negocios que tienen un formato de trabajar desde la la medianoche en adelante, no pueden cambiar su horario, porque no lo permite su perfil de venta. “La movida de los jóvenes es después de las 12 de la noche. Ese es el knock out del que hablo en este tipo de negocios. No se puede abrir para tener el 5% de las ventas. Así no conviene abrir, es más caro abrir que tener cerrado”, agregó.

Consultado sobre si los consumidores están cambiando sus hábitos de asistencia a los lugares en cuanto a adaptarse a los nuevos horarios, respondió: “No lo vemos”.

Finalmente agregó que la directiva de Cambadu se compone de 21 miembros -la mitad de dueños de almacenes y autoservicios, y la otra mitad de baristas-, quienes están viviendo estos problemas en carne propia. “Uno de ellos tuvo que dejar la directiva porque cerró su comercio y los estatutos de Cambadu exigen que los miembros deben tener negocios en este sector”, explicó.