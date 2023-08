Camilo Mayada llegó para Peñarol: "Me pasaron cosas que nunca me habían pasado en la carrera"

Camilo Mayada llegó este jueves por la mañana a Montevideo para firmar contrato con Peñarol y regresa de inmediato a Asunción del Paraguay para terminar la mudanza. El nuevo fichaje aurinegro fue recibido por el director deportivo Pablo Bengoechea.

"Vengo con la mejor expectativa porque no estaba teniendo minutos en Paraguay y necesitaba esto", dijo Mayada a la prensa en el aeropuerto de Carrasco.

Expresó que siempre se mantuvo pendiente del fútbol uruguayo y sabe que Peñarol cuenta con "un plantel rico y muchas variantes y llego con ganas de aportar lo que esté a la altura".

Agregó que su regreso a Paraguay para jugar en Libertad, después de jugar en México, "no fue el esperado, me volví con otra expectativa. Con el diario del lunes es más fácil, pero me pasaron cosas que no me habían pasado nunca en mi carrera, tuve covid tres veces, neumonía, que me pararon cuando estaba bien. No pude enganchar, pero sigo siendo el mismo Camilo de siempre y estoy bien físicamente".

Mayada y su pasaje por River argentino

Mayada ya participó en dos partidos del actual torneo Clausura de Paraguay y llega para ponerse a la orden de Darío Rodríguez.

"Tengo más experiencia, tengo 32 años, siempre le di importancia al cuidado personal, ser profesional, puedo tener una cana más o menos, pero me siento excelente, con el mismo trajín de siempre".

Admitió que todavía no habló con el entrenador sobre su función en el equipo, pero "imagino que será polifuncional y darle alternativas al equipo".

También aclaró que si bien siempre dijo que su prioridad en Uruguay era volver a Danubio, antes de arreglar con Peñarol habló con el presidente franjeado Arturo del Campo: "lo primero que hice fue hablar con Del Campo, un señor y que sepa la gente de Danubio que se charló pero hay situaciones que escapan a la realidad de cada uno".