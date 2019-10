Cancillería manifestó "incomodidad" a embajador de Brasil por dichos de Bolsonaro

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó este jueves al embajador de Brasil, Antonio Simões, para pedirle explicaciones sobre las expresiones del presidente Jair Bolsonaro al diario “O Estado de São Paulo” el 29 de octubre pasado, relacionadas con el proceso electoral que se desarrolla en Uruguay.

En la entrevista con el medio de su país, Bolsonaro mostró su apoyo a la oposición uruguaya al manifestar que espera un triunfo del candidato blanco Luis Lacalle Pou en la segunda vuelta de las elecciones el próximo 24 de noviembre por considerar que está "más alineado" y "sintonizado" con su gobierno.

Ante una pregunta sobre el posible aislamiento de su gobierno, luego de la derrota de Mauricio Macri en Argentina, precisó que Uruguay "pasó a segunda vuelta" y dijo que espera un triunfo de la oposición uruguaya por advertir mayores vínculos con su equipo.

EVARISTO SA / AFP

"Uruguay pasó a la segunda ronda, tiene la situación que proviene de la política de (José) Pepe Mujica, y una oposición que está más alineada con nuestros pensamientos liberales y económicos. Esperamos que acontezca la elección de alguien más ligado a nuestro equipo, entonces tendríamos a Uruguay sintonizado con nosotros", dijo Bolsonaro en la entrevista con Estadao.

El gobierno uruguayo, a través de la cancillería, manifestó su "incomodidad" con estos comentarios de Bolsonaro que constituyen una injerencia del mandatario brasileño en los asuntos internos uruguayos y, particularmente, en el proceso electoral que está en curso.

Simões brindó detalles sobre el tenor de dichas declaraciones.

Al candidato nacionalista Luis Lacalle Pou no le pareció “buena cosa” que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijera en una entrevista que esperaba su triunfo el 24 noviembre. El candidato sostuvo que si fuera presidente de la República y hubiera un proceso electora en Brasil, no opinaría. “Por más que me guste un poco más que el otro seguro esperaría los resultados porque, gane quien gane, con él me tengo que llevar bien”, dijo y agregó: “Uruguay por suerte no decide lo que piensan los brasileños, decide lo que le pasa y lo que necesitan los uruguayos”. De hecho, Lacalle Pou fue muy cauto al opinar sobre otros mandatarios durante la campaña electoral, como el propio Bolsonaro, o la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina.

Noticia en desarrollo