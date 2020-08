Candidato de Cabildo en Rocha de "brazos abiertos" con "hippies en serio": "No queremos el pichaje"

El candidato de Cabildo Abierto a la Intendencia de Rocha bajo el lema del Partido Nacional, Martín Rodríguez, continuó este viernes con sus cuestionadas afirmaciones sobre el tipo de turistas que recibe el departamento del este del país.

"Son visitantes que vienen y se quedan en los mejores lugares de Rocha: Valizas, Punta Rubia, Aguas Dulces... ¡Lugares espectaculares! Y entonces se instalan allí, ponen cuatro palos y nadie los saca. No es que tengamos algo en contra, pero no es el turismo que queremos recibir. Lo primero que tenemos que hacer los rochenses es cerrar la puerta para que no venga cualquiera a vivir de la nada", dijo este jueves al semanario Búsquda el representante de los cabildantes, que compiten en Rocha dentro del lema del Partido Nacional.

Según afirmó Rodríguez, se trata de "comunidades enteras conformadas por gente que no trabaja ni estudia" que además "plantan marihuana, ponen cuatro palos, pescan, roban, rastrillean y esas cosas que deterioran la visión del departamento, aparte de fomentar la inseguridad y la contaminación ambiental". "Con el incendio grande del año pasado salieron de los montes de Punta Rubia cientos de personas... ¡Cientos! Y cuentan con la complicidad anónima de los gobiernos de turno", agregó.

Tras sus declaraciones, el candidato fue entrevistado en el programa Pan y Circo de la 91.7 FM de Rocha. "Cuando decimos turismo naturista, hippies... los hippies en serio, la cultura hippie por supuesto que los recibimos de brazos abiertos. No queremos el pichaje, el que viene a dormir en el porche del turista, en la playa, aquel que lo tiene que sacar la Prefectura en la mañana para que la familia venga a la playa, aquel que viene a manguear, el que va al semáforo alcoholizado y drogado a golpearte la puerta del vehículo. Eso no lo queremos", afirmó.

El candidato a la intendencia de Rocha dijo que "los hippies saben de lo que está hablando" y que "los mismos veraneantes del turismo naturista son los que se ven perjudicados por este tipo de gente y dejan de venir al departamento". Además, explicó que "cuando se hace un estudio en serio del turismo" se enfoca al público objetivo. "¿Eso es discriminar? Eso es planificar qué pretendo, a qué audiencia quiero llegar, qué le quiero vender", indicó.

"Aquí los gobernantes están apañados por un partido político que ha permitido que vengan a este departamento estas comunidades, que no vienen a trabajar y tienen malos hábitos. Les molesta que venga un candidato por fuera del sistema político y diga las verdades que nadie se anima a decir", opinó el cabildante.