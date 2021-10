Canelones buscará financiamiento por la cuarta parte de lo que pretendía con fideicomiso

El naufragio de un fideicomiso millonario para financiar obras e intervenciones a lo largo y ancho de Canelones obligó a la administración de Yamandú Orsi a barajar y dar de nuevo. La comuna canaria proponía este mecanismo de financiamiento para contar con hasta US$ 80 millones a pagar en 20 años pero, por exceder largamente el período de gobierno, requería de al menos un voto opositor para alcanzar la mayoría especial requerida. Ahora, la comuna aspira a un financiamiento cuatro veces menor y que pueda pagarlo dentro del período de gestión.

Blancos y colorados cerraron filas y el proyecto del fideicomiso inicial no logró el visto bueno en la Junta Departamental. El oficialismo canario acusó de injerencia y de "presiones" al gobierno nacional por los roles activos del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, durante las conversaciones. Ahora la intendencia está puliendo una serie de instrumentos para recolectar una parte del financiamiento proyectado, aunque lejos de la cifra original.

La propuesta actual en proceso de armado no superará los US$ 30 millones, según surge de lo detallado por la directora general de Recursos Financieros, Laura Tabárez, en diálogo con El Observador. Un primer componente a incorporar será una línea de crédito de $ 15 millones aprobada por la Junta Departamental en el momento más duro de la pandemia, para tener como "plan B" a raíz de un "derrumbe en la recaudación". "Ahora que el barco se puso a flote podemos usarlo", indicó la jerarca.

Según expuso Tabárez, la comuna está por concretar la venta de terrenos —cuya escrituración venía demorada— por los que estiman percibir unos US$ 2 millones. Por otro lado, el grueso de la alternativa al fideicomiso está en proceso de negociación con administradoras de fondos. "Estamos trabajando en conseguir financiamiento que sea pago en el período. Estamos pensando entre US$ 20-25 millones", afirmó la titular de Recursos Financieros.

Teniendo en cuenta el pedido de financiamiento, la venta de terrenos y la línea de crédito que ya había previsto para la pandemia, la suma a nutrir los proyectos canarios sería US$ 30 millones, menos que la mitad de lo proyectado con el fideicomiso. Ese proyecto consistía en US$ 60 millones a distribuirse en rubros de transporte, gestión ambiental y obras. El texto original reservaba además una suma de US$ 20 millones para el sistema de corredores metropolitanos sugerido por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, al presidente Luis Lacalle Pou. La administración de Orsi resolvió, ante la falta de avances, librar esa partida a la voluntad del legislativo canario.

"Vamos a tener que lograr pagar dentro del período", expuso Tabárez. "Es una restricción bastante importante que encarece los costos de financiamiento y nos pone en un escenario mucho más exigente, porque la intendencia tiene que ser muy disciplinada en el gasto", declaró. "Es una lástima. Esta restricción del plazo es una pena porque podríamos haber tenido oportunidades mucho más interesantes", aseguró. "No es lo mismo pagar una bicicleta en 30 cuotas que en tres", ilustró.

Según explicó la directora de Recursos Financieros, el ejecutivo departamental va a coordinar una "reformulación" de las obras con los distintos municipios una vez que el crédito para el período esté asegurado.

Una de las grandes críticas de la oposición durante la discusión por el fideicomiso había apuntado contra la administración económica del gobierno departamental de Yamandú Orsi. "Antes de pedir un nuevo endeudamiento, Orsi debería ajustar el cinturón", había sostenido a mediados de julio el senador blanco Amín Niffouri en diálogo con El Observador. El ministro colorado Adrián Peña había conjeturado por su parte que la comuna arrastra una deuda de US$ 380 millones por fideicomisos solicitados en los últimos años.

No obstante, el secretario general de la intendencia, Francisco Legnani, había asegurado en Polémica en el Bar que el porcentaje de ingresos comprometidos por endeudamiento no alcanza el 10%, y que el riesgo asociado a la creación de un fideicomiso era "casi nulo".