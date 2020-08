Canje de deuda: punto por punto, las claves del acuerdo que logró Argentina

Tras más de cuatro meses de negociación, el gobierno argentino anunció un acuerdo con los tres grupos de acreedores privados de la deuda bajo legislación extranjera, cuando expiraba el plazo de aceptación de la oferta. Para lograr el entendimiento, adelantó las fechas de pago, se comprometió a "revisar" cláusulas legales y algunas amortizaciones de capital comenzarán antes.

A través de un comunicado, el Ministerio de Economía informó que Argentina ajustó alguna de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos sin aumentar el monto de los pagos de capital o los pagos de interés, lo que de todas maneras representa un incremento del valor presente neto (NPV, por sus siglas en inglés). Las claves del acuerdo arribado:

* Se incrementa el NPV a US$ 54,8 por cada US$ 100 actuales, según estiman algunos analistas. La oferta de hace un mes representaba un NPV de US$ 52,5, aproximadamente, y los bonistas exigían US$ 54,9.

* Se prorrogó la fecha de vencimiento de la oferta de canje hasta el 24 de agosto para efectivizar el acuerdo. La fecha de anuncio de resultados será el 28 de agosto y las fechas de ejecución, de entrada en vigor y de liquidación se realizarán el 4 de septiembre.

* Argentina revisará las cláusulas de acción colectiva que preocupaban a los bonistas y que le permitían al país forzar mayorías que evitan la existencia de holdouts minoritarios, aunque no especificó cuáles ni en qué sentido.

* Las fechas de pago de intereses de los nuevos bonos serán el 9 de enero y los 9 de julio, en lugar de los 4 de marzo y los 4 de septiembre. Los nuevos bonos que se emitirán como compensación por intereses devengados y por consentimiento adicional comenzarán a amortizar capital en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.

* Los nuevos bonos 2030 en dólares y en euros comenzarán a amortizar capital en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030 en cuotas iguales.

* Los nuevos bonos 2038 en dólares y euros que se emitirán como contraprestación por los bonos discount existentes comenzarán a amortizar capital en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.

* De esta manera, el perfil de vencimientos de la deuda bajo legislación extranjera quedaría así, según estimaciones de la consultora Invecq, que incluye el canje de la deuda en dólares de ley local:

Además, la oferta contempla que los tenedores de bonos denominados en euros y francos suizos (CHF) podrán canjearlos por títulos en dólares y por ello se ajustaron algunas prioridades del canje.

* Si los tenedores de bonos en euros 2022 o 2023 o de bonos CHF 2020 eligieran nuevos bonos en dólares, estará a disposición un monto equivalente en estos nuevos títulos para ser emitidos a tenedores de bonos en dólares 2026-2036 (por encima del monto definido como tope para este segmento). Así, el monto de capital de los nuevos bonos en euros 2030 a disposición de emitirse se disminuirá a prorrata.

* Si tenedores de bonos en euros con vencimiento en 2027 y 2028 eligiesen nuevos bonos en dólares a 2035, un monto equivalente en estos nuevos títulos estará a disposición de ser emitidos a tenedores de bonos en dólares 2046-2117. Así, el monto de capital de los nuevos bonos en euros 2047 a disposición de emitirse se disminuirá a pro rata.

* Argentina aclaró que no afrontará gasto de los acreedores en relación con la operación.

(Fuente: El Cronista)