Carlos Albisu ofreció dejar su cargo para hacer campaña pero Lacalle Pou no aceptó

La campaña electoral en Salto ha sido motivo de algunos roces entre los candidatos de distintos partidos. Uno de los motivos es que Carlos Albisu, presidente de la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande, está en campaña electoral para ser intendente sin haber abandonado su cargo.

Albisu explicó a El Observador que si bien le planteó al presidente Luis Lacalle Pou renunciar a su puesto durante la campaña electoral, el mandatario desestimó la posibilidad porque según el gobierno no existiría incompatibilidad en ello: “Se lo planteamos al presidente y ya que no existe la incompatibilidad me dijo que no, que siguiera porque me necesitaba ahí”.

Uno de los protagonistas de la contienda electoral, el exintendente por el Partido Colorado, Germán Coutino, dijo a El Observador que más allá de que Albisu está “constitucionalmente está amparado, claramente no es el espíritu de la constitución de la República que alguien haga campaña desde la presidencia de la binacional”. El colorado piensa que no es una medida “acertada” y cree que “el error (del gobierno) fue designarlo” porque no es el espítiu de la constitución que “se use (el cargo) para hacer política”.

Coutinho explicó también que a él le correspondía designar al vicepresidente de la CTM y no lo hizo porque creyó que no era apropiado hacerlo en plena campaña. “Falta el colorado que tengo que designar yo y no lo designé porque creo que no es correcto”, aclaró.

Distinta es la visión de Fabián Bocchia, exsecretario general de la Intendencia de Salto en la administración del frenteamplista Andrés Lima. Según él, “constitucionalmente no hay impedimento”, por lo que no “hay inconveniente” en que Albisu esté desempeñándose como presidente de la CTM y a su vez haga campaña para ser electo intendente.

Según la última encuesta divulgada por Opción Consultores sobre las elecciones departamentales publicada el 7 de septiembre, en Salto existe una competencia de “tercios”, ya que “el Partido Nacional y el Partido Colorado se reparten más parejamente que en otros departamentos al grueso del electorado multicolor”. Allí, la intención de voto es de 38% para el Frente Amplio (con Andrés Lima a la cabeza), de 30% para el Partido Nacional (liderado por Albisu), 19% para el Partido Colorado (encabezado por Coutinho) y un 10% de indecisos.

La visita del presidente a Salto en plena Campaña

El candidato colorado definió la visita del presidente como una “estrategia nacional” que “no puede ser una casualidad”. Coutinho no ocultó su parecer sobre la presencia del gobierno en el departamento: “Nunca vinieron tantos ministros y tantos legisladores del Partido Nacional a Salto como en los últimos días”. Según dijo, “los ministros y legisladores se excedieron en su presencia” y que “podrían estar mucho más presentes en más lugares, me parece que hay demasiados temas en el país”.

Además, manifestó su deseo de que las visitas de los ministros se prolonguen en el tiempo: “Ojalá que después sigan viniendo y que no sea solamente esta rutina de ahora, sino que sean los cinco años así”. De todas maneras, señaló que no cree que las visitas puedan a llegar a incidir en el resultado electoral: “Esto lo van a definir los salteños, la gente claramente evidenció que está habiendo una estrategia de intromisión”.

Camilo dos Santos

La visión de Coutinho se suma a la de otros dirigentes colorados, como Tabaré Viera, que en un tuit publicado hace unos días catalogó de “por lo menos inoportuna” la visita del presidente. Además, expresó que era una lástima que varios integrantes del Poder Ejecutivo, incluido Lacalle Pou "con todo su peso".

Que lástima, el poder ejecutivo y el propio Presidente con todo su peso, llegan en plena y disputada campaña departamental a Salto. Inaugura Polo educativo en CTM donde el reciente presidente es el candidato del PN. pic.twitter.com/PTjp97Qkqg — Tabaré Viera (@Tabareviera) September 6, 2020

En otro orden se expresó Bocchia, quien sostuvo que “siempre es bueno que venga el presidente, sea de cualquier partido porque es el presidente de todos”. El exsecretario general expresó que la visita, en la que el presidente recorrió las obras de la central hortícola que comenzaron a fines de agosto, “respalda proyectos que nosotros impulsamos también”.

También coincidió con Coutinho en que no cree que la presencia del gobierno nacional en el departamento influya en las elecciones: “Tenemos los candidatos, las herramientas y los equipos suficientes como para presentarnos ante el salteño y que no influyan los gobernantes nacionales”.

Presidencia

Para Albisu, “el presidente no ha tomado ningún rol en cuanto a la campaña electoral de Salto, porque así como ha venido a Salto estuvo en Rivera hace un tiempito, estuvo en Paysandú”. El nacionalista considera que las visitas del gobierno responden a una promesa de campaña de Lacalle Pou: “Lacalle estuvo diciendo durante toda su campaña electoral que él como sus ministros y sus legisladores iban a estar en el territorio, que no iban a gobernar desde adentro de una oficina y que iban a estar en cada uno de los rincones del país con el Estado presente”.