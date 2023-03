Carlos Bueno sobre Zielinski en Nacional: "Con este va a ser difícil que hagan tres goles en algún partido"

El artiguense Carlos Bueno exjugador de Peñarol este año integrará el cuerpo técnico de Mario Saralegui en Artigas SAD en la Primera División Amateur, habló sobre el presente de Nacional, Peñarol y la selección uruguaya.

Consultado en último al Arco de Sport 890, sobre si ve a Nacional "muy abajo" con respecto a Peñarol en la comparación de planteles, Bueno respondió: "Sí. Conozco mucho al técnico, sé cómo juega y creo que está muy lejos de lo que pueda llegar a ser Nacional normalmente. Como entrenador creo que no tiene mucho que ver por su estilo de juego lo que es Nacional. Juega al contragolpe, a veces muy cerrado atrás, mucho juego áereo. Le ha ido bien siempre. Pero a veces las características de los equipos son diferentes".

Federico Gutiérrez

Ricardo Zielinski, DT de Nacional

"Lo tuve en Belgrano de Córdoba, me llevaba muy bien, es diferente. Trabaja muy bien, impresionante, con el profe (Alfonso Meoni)", agregó Bueno dejando claro que considera a Zielinski un muy buen entrenador.

En Belgrano fue dirigido por Zielinski

"No sé si es o no para Nacional, capaz que mañana empieza a ganar y no para más, ojalá que no, pero conociendo a Nacional que siempre le gustó jugar y como dicen sus hinchas que nos les gusta ganar 1-0 sino 3-0, con este va a ser difícil que hagan tres goles en algún partido", manifestó.

Sobre Peñarol, líder del Apertura jugadas las cuatro primeras fechas del certamen, Bueno dijo: "Arezo le rompió los ojos a todos, vino con otra mentalidad, el Pato (Carlos Sánchez) me gusta mucho, (Abel) Hernández juega muy bien, todos los que vinieron han respondido, pese a haber empatado el otro día ante un rival muy fuerte en una cancha que siempre es complicada", dijo sobre el 2-2 ante Defensor Sporting.

"Del técnico no hemos visto nada, lo que se ve es que Peñarol tiene un ritmo muy bueno, que intenta jugar y que va para adelante. Eso es muy bueno".

Finalmente le preguntaron si Diego Alonso debía seguir siendo el técnico de la selección y Bueno le metió fichas a Marcelo Broli, actual entrenador de la sub 20 y designado como DT interino para los amistosos de marzo con la mayor: "¿Por qué no le dan chance al Chelito que le fue muy bien con la sub 20? Un par de partidos, como pasó con el de Argentina (Lionel Scaloni), hemos gastado tanta plata en tanta gente que no dio la talla, capaz que al Chelo le va bien, demostró que es un gran entrenador, es un tipazo, sé que juveniles no tiene nada que ver en mayores pero lo tiene el Ruso Pérez al lado".