Carlos Moreira pidió plazo para votar unificación de multas en el Congreso de Intendentes

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, pidió 15 días más para votar la unificación de multas a vehículos en todo el país, un tema que se discute desde 2016 en el Congreso de Intendentes, según supo El Observador. Los 19 jerarcas están reunidos desde la hora 15:00 y se espera que la sesión finalice al caer la tarde.

La votación quedará para el próximo congreso, que podrá efectuarse el 5 o el 12 de mayo, según se defina. Moreira planteó dudas este jueves, y explicó a sus pares que quería hacer algunas consultas con su equipo técnico sobre el contenido de la nueva fórmula.

El intendente de Salto y vicepresidente del Congreso, Andrés Lima, fue consultado por El Observador y ratificó el planteo que hizo Moreira. Además, señaló: "Se resolvió dejarlo para el próximo congreso, con el compromiso que en ese se vote". Los ánimos son de votar la unificación, afirmó.

Para Lima, "lo único bueno de esto (el pedido del plazo) es que nunca estuvimos tan cerca. Por tanto, mas allá de que uno quisiera resolver el tema hoy si no hay 19 intendentes de acuerdo, no sale. Tampoco sirve decir: votemos igual porque no es la forma de funcionamiento, y no queremos poner en riesgo el funcionamiento".

La Comisión del Sucive dentro del Congreso de Intendentes decidió acompañar el texto, por unanimidad. Tal como informó El Observador a mediados de marzo el nuevo documento, que estará a consideración el próximo mes, refleja dos estamentos para las multas de tránsito en el país: las que se aplican a vehículos detenidos y las que se imponen sobre los que circulan.

Para las primeras –con sanciones que van desde el uso indebido de las aceras hasta estacionar en entradas a inmuebles– se propone fijar máximos y mínimos imponibles, de modo que cada intendencia tenga la "autonomía" de establecer el valor de la multa. Por ejemplo, si un auto estaciona sin pagar tarifa, la comuna podrá disponer una sanción entre $ 1.428 y $ 2.856 (una o dos Unidades Reajustables).

Para las segundas sugiere la gradualidad de las multas cobradas por excesos de velocidad, en línea con lo negociado desde 2016 en el Congreso. Los valores redactados por la comisión del Sucive refieren a $ 7.140 (5 UR) en caso de pasarse en 20 kilómetros por hora del límite permitido; $ 11.424 (8 UR) de superar entre 21 y 30 kilómetros por hora el máximo; $ 17.136‬ (12 UR) por un exceso entre 31 kilómetros por hora y el doble menos uno de la velocidad admitida; y $ 21.420‬ (15 UR) del doble para arriba.