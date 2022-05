Carreño vuelve a ser sancionado por cuatro partidos, como hace un año

El entrenador de Wanderers, Daniel Carreño, fue sancionado por cuatro partidos luego de haber sido expulsado en el encuentro ante Liverpool de la pasada fecha, la décima del Torneo Apertura, jugado el 23 de abril en el Parque Viera y con resultado final 0-0.

Según la resolución de la Comisión Disciplinaria emitida este lunes, el DT bohemio incurrió en “injurias y desobediencias”, por lo que fue expulsado por el juez del encuentro, Christian Ferreyra.

El técnico bohemio recibió la roja cuando iban 16 minutos en el Viera y reaccionó airadamente al reclamar una falta al jugador de su equipo Kevin Rolón.

El árbitro le mostró la amarilla y luego la roja.

Tras analizar el caso, la Comisión Disciplinaria le dio cuatro partidos de castigo.

En el actual Campeonato Uruguayo, el técnico tenía antecedentes. Fue expulsado el 14 de febrero en el partido ante Cerro Largo en el que los bohemios ganaron por 1-0, por la segunda fecha del Apertura.

Ese día también vio dos tarjetas amarillas, la segunda en el minuto 76, cuando el juez Javier Burgos le mostró la roja.

Cuatro partidos en 2021

Hace un año, en mayo de 2021, Carreño también había tenido una sanción de cuatro partidos tras ser expulsado en la final de la Supercopa que los bohemios perdieron ante Nacional.

En ese entonces recibió dos partidos de castigo por injurias, uno por desobediencias y uno por reincidente, en una de las sanciones más duras sufridas por un entrenador en los últimos años, que volvió a repetir en este 2022.

Según las denuncias que surgieron de la instrucción del expediente de aquel partido, Carreño no insultó a Leodán González, árbitro del encuentro, sino que "lo ofendió con expresiones totalmente repudiables". Resultó probado que su intención fue humillarlo con expresiones absolutamente condenables.

Hasta ese entonces, el técnico ya sumaba dos expulsiones desde su regreso a Wanderers.

La primera había sido en su primer partido, por la primera fecha del Torneo Intermedio 2020 en el Tróccoli, cuando asumió en lugar de Mauricio Larriera.

"Estás haciendo cualquier cosa. Llamá, llamá, ¿a quién vas a llamar?", le dijo a uno de los asistentes de Santiago Motta quien le mostró segunda amarilla y luego la roja: "Todavía me decís gracias y me tomás el pelo. ¿Cuándo querés hablar? Me tomás el pelo", dijo.

El desencadenante fue que Wanderers protestó una inexistente falta de Ignacio Yepez en el gol que le dio el triunfo a Cerro por 1 a 0.

La siguiente expulsión fue por la tercera fecha del Clausura 2020, en el Gran Parque Central contra Nacional. El juez fue Gustavo Tejera.