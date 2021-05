Daniel Carreño recibió cuatro partidos de sanción por dichos "humillantes" a Leodán González

El entrenador de Wanderers Daniel Carreño recibió una de las sanciones más duras de los últimos años para un director técnico al ser castigado con cuatro partidos por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a raíz de su expulsión en la final de la Supercopa contra Nacional, el pasado domingo 2 de mayo.

Carreño fue expulsado por Leodán González al final del partido. El entrenador ingresó a la cancha del Estadio Centenario cuando la terna arbitral ya había quedado detrás de un cordón policial. A través de la televisión se lo vio sacado, realizando gestos hacia a los jueces y haciendo un ademán de mirar el piso.

El caso fue instruido el lunes de la semana pasada y siete días después, tras la defensa presentada por Wanderers, salió el fallo: cuatro partidos. Dos por injurias, uno por desobediencias y uno por reincidencia.

Según las denuncias que surgieron de la instrucción del expediente, Carreño no insultó a González sino que lo ofendió con expresiones totalmente repudiables. Resultó probado que su intención fue humillarlo con expresiones absolutamente condenables.

Inés Guimaraens González chequea el VAR, Carreño se desentiende

La sanción que recibió el DT bohemio superó el castigo que sufrió Juan Ramón Carrasco el 5 de setiembre de 2019 luego de haber sido denunciado por el entonces jugador de Cerro Martín González por insultos racistas. En aquella ocasión, JR recibió tres partidos de suspensión en un expediente al cual Fénix ni siquiera compareció a presentar la defensa de su entrenador.

Cabe recordar que la final de la Supercopa entre Nacional y Wanderers contó con VAR y al mismo recurrió González para revisar dos incidencias: una mano de Ignacio De Arruabarrena afuera del área que no había percibido y una mano de Guzmán Pereira en el área por la que cobró penal.

Es la tercera vez que Carreño es expulsado tras su retorno a Wanderers.

La primera fue en su primer partido, por la primera fecha del Torneo Intermedio en el Tróccoli, cuando asumió en lugar de Mauricio Larriera.

"Estás haciendo cualquier cosa. Llamá, llamá, ¿a quién vas a llamar?", le dijo a uno de los asistentes de Santiago Motta quien le mostró segunda amarilla y luego la roja: "Todavía me decís gracias y me tomás el pelo. ¿Cuándo querés hablar? Me tomás el pelo", dijo.

Wanderers protestó una inexistente falta de Ignacio Yepez en el gol que le dio el triunfo a Cerro por 1 a 0.

La siguiente expulsión fue por la tercera fecha del Clausura, en el Gran Parque Central contra Nacional. El juez fue Gustavo Tejera.

En esa ocasión intercambió palabras con el dirigente de Nacional Gustavo Amoza que estaba en la tribuna José María Delgado.

Amoza declaró posteriormente que no le habló a Carreño sino que le hizo notar al juez que el banco de Wanderers estaba "muy activo" con las protestas.

Carreño se dio media vuelta, se desentendió del juego y comenzó a reprocharle a su intervención. El dirigente confesó que le escribió por WhatsApp al entrenador para aclararle la situación y le hizo llegar el mismo mensaje a través de un amigo en común.

El lunes siguiente en La Oral Mediodía que se emite por AM 970, Carreño evitó hablar del tema pero tiró una frase contundente: "Ese partido terminé muy ofuscado. Con la actuación del equipo, con la actuación que había hecho, porque nos ganó un equipo que no nos pateó al arco en el segundo tiempo. Estaba con un enojo grandísmo y salí del Parque Central yo por un pasillo un poco oscuro caminando y enojado con todo lo que había pasado. Y me encontré en un rincón de ese pasillo, afuera, al Vasco Ostolaza. Y ahí entendí toda la jugada y se me fue toda la calentura. Nos quedamos hablando con el Vasco que fue invitado por nosotros porque había firmado para ser gerente deportivo de las inferiores de Wanderers. Entonces, si el Vasco estaba ahí, sentado en un rinconcito, ¿qué pretendía yo? Si este hombre está acá y sin que nadie se dé cuenta que está ahí, ¿qué voy a pretender yo que fui mucho menos en la historia tan rica del club? Ahí se me fue todo y entendí la jugada rápidamente, por eso el tema lo maté ahí".

"Me llamaron varios dirigentes después e Iván Alonso. Pero no atendí a ninguno", cerró.

Carreño no podrá dirigir a Wanderers en los partidos contra Boston River, Deportivo Maldonado, Rentistas y Peñarol. El equipo estará a cargo de su asistente Rodrigo Bengua.

Por ser reincidente, Wanderers no podrá pedir su rehabilitación cuando cumpla el 50% de la pena.