Carrera a los Emmy: estas son las series que tenés que ver antes de los premios (y dónde verlas)

En sus marcas. Listos. Largaron. La carrera hacia la septuagésima quinta entrega de los premios Emmy acaba de comenzar y con ella empieza también la temporada de premios en el cine y la televisión.

Una temporada que se desarrolla en medio de huelgas y reivindicaciones de escritores y actores de Hollywood que podrían paralizar la producción de nuevas series y películas como consecuencia de la irrupción de la inteligencia artificial así como la negativa de las plataformas de dar a conocer sus números de reproducciones para el cobro de "residuales".

En este contexto el presidente de la Academia de Televisión, Frank Scherma, y la actriz Yvette Nicole Brown dieron a conocer a los nominados en las 142 categorías que conforman la premiación.

¿Quiénes llevan la delantera? Los competidores, publicados este miércoles, llevan por delante tres de las grandes apuestas de HBO, que acumula 127 nominaciones: Succession, White Lotus y The Last os Us. Seguidas por Ted Lasso, la comedia de Apple que no está disponible en Latinoamérica.

En esta nota te recomendamos 10 series para ver de camino a los premios Emmy. Lo único que no le podemos garantizar es la permanencia de la fecha de la ceremonia, prevista para el 18 de setiembre, porque la inestabilidad de Hollywood podría –según informaron medio norteamericanos– aplazar la entrega de los premios.

Succession

Una familia, un conglomerado multimillonario y una ambición desmedida. Succession se consagró este año entre las mejores series de los últimos años, con una cuarta temporada en la que los hijos de la familia Roy pusieron la firma en el final de una historia de niños rotos. La última temporada de la serie terminó por todo lo alto con 10 episodios en los que tanto el elenco como sus creadores decidieron no jugar por lo seguro y se convirtieron en un mojón en la industria.

HBO

Succession

¿Dónde verla?: HBO / NSNOW

Temporadas: 4

Nominaciones: Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin –el padre y los hijos “que importan”– compiten ahora por el premio a mejor actor. También está nominada Sarah Snook, por su maravillosa interpretación de Shiv Roy compite por mejor actriz.

También otros cinco actores se llevan nominaciones como secundarios: Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Alan Ruck y Alexander Skarsgård, así como las actrices J. Smith-Cameron y Hiam Abbass.

White Lotus

Un viaje paradisíaco en un destino romántico y seductor. La segunda temporada de White Lotus se muda de Hawai al idílico paisaje siciliano de Taormina, donde un nuevo resort de lujo recibe a un grupo de huéspedes con la misma irreverencia. Después de una primera temporada de premios de la que salió como una de las campeonas va por una segunda vuelta con historias de pasión, crimen, demencia y mucho dinero.

White Lottus

¿Dónde verla?: HBO / NSNOW

Temporadas: 2

Nominaciones: La serie acumula 23 nominaciones entre las que compite como Mejor serie dramática. Si bien no compite entre las categorías de interpretación en roles protagónicos, ya que se trata de un relato principalmente coral, sí arrasó entre las nominaciones de reparto donde acumula 11 nombres.

Especialmente entre las actrices, una categoría en la que de las ocho candidatas cinco forman parte de la serie: Meghann Fahy, Aubrey Plaza, Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco y Jennifer Coolidge. Entre los actores figuran F. Murray Abraham, Michael Imperioli, Theo James y Will Sharpe.

The Last of Us

The Last of Us llegó a la temporada como uno de los estrenos más esperados. Y, a pesar de los antecedentes, la adaptación televisiva del videojuego homónimo rápidamente se convirtió en un éxito. En un mundo postapocalíptico Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) tratan de mantenerse con vida entre una horda de muertos vivos, aunque en el camino encuentran el gran acierto de la serie: las relaciones humanas. Al final, el verdadero peligro son las personas. Pero también la salvación.

The Last of Us

¿Dónde verla?: HBO / NSNow

Temporadas: 1

Nominaciones: En total cosechó 24 nominaciones entre las que los dos protagonistas de la serie compiten para quedarse con una estatuilla por su interpretación: Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Pascal, por su parte, también compite con otras dos nominaciones: como actor de reparto de comedia por su participación en Saturday Night Live y como narrador del documental Patagonia: Life On the Edge of the World (Amazon Prime Video).

The Bear

Un chef de alta gastronomía vuelve a su Chicago familiar para hacerse cargo del negocio de sándwiches de su hermano, _, que acaba de quitarse la vida. Dinámica,

La segunda temporada de la serie se estrenó en los Estados Unidos exclusivamente en Hulu, pero llegará a Uruguay el próximo 23 de agosto dentro del catálogo de Star+.

The Bear

¿Dónde verla?: Star+

Temporadas: 2

Nominaciones: The Bear se lleva 13 nominaciones, entre las que compite como Mejor serie de comedia. Su protagonista, Jeremy Allen White, entra en competencia por su interpretación de Carmen "Carmy" Berzatto. En tanto, el reparto cosecha cuatro más entre actores secundarios e invitador: Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Jon Bernthal y Oliver Platt.

Beef

¿Hasta donde puede movernos el enojo? El bardo. La bronca. La serie de Netflix protagonizada por Ali Wong y Steven Yeun es una historia de 10 episodios que comienza con un episodio tan endurecedor y cotidiano como una discusión en el tránsito. Sin embargo, los protagonistas se dejarán envolver por la furia y la venganza. Hasta límites sorprendentes.

Netflix

Beef

¿Dónde verla?: Netflix

Temporadas: 1

Nominaciones: La historia compite para llevarse un Emmy como Mejor miniserie y se destaca también el rubro de dirección. Además, sus protagonistas se llevaron una nominación cada uno como mejores intérpretes del 2023.

Barry

Barry es un asesino a sueldo. Un sicario. Hasta que le encargan una muerte en Los Ángeles y decide que cambiará su vida: se convertirá en actor. Durante cuatro temporadas Bill Harder se pierde en un laberinto de violencia, comedia e irreverencia que no se conforma con la comodidad de lo esperado. Este año la historia llegó a su final, en la que fue sin dudas su temporada más oscura.

HBO

Barry

¿Dónde verla?: HBO / NSNow

Temporadas: 4

Nominaciones: Barry compite como Mejor serie de comedia, una categoría que se estira para hacer entrar a una serie que no tiene una definición tradicional. Hader por su parte no solo se lleva una nominación a Mejor actor sino que también compite en el rubro de guión y dirección. Anthony Carrigan como Noho Hank y Henry Winkler como el profesor Gene Cousineau entran en carrera como actores de reparto.

Better Call Saul

Better Call Saul también llegó a su final. Una historia que comienza seis años antes de la exitosa Breaking Bad, antes de conocer a Walter White, cuando el abogado Jimmy McGill se vuelve a bautizar bajo el alias de Saul Goodman. Durante seis temporadas seguimos al cuestionable abogado hasta reconvertirse como personaje.

Better Call Saul

¿Dónde verla?: Netflix

Temporadas: 6

Nominaciones: Entre sus nominaciones, Bob Odenkirk se posiciona en carrera como mejor actor dramático mientras la serie se suma a la competencia como mejor serie de drama del año.

The Crown

Desde su estreno en 2016, The Crown ha contado la historia del reinado de la Reina Isabel II desde el campo de la ficción. Pero cuando el reinado más largo de Reino Unido finalizó con la muerte de la reina en setiembre de 2022, la última temporada de la serie se cargó de expectativas. Además, incorporó un nuevo personaje: Lady Di. Diez episodios en los que vemos cómo la monarquía intenta modernizarse mientras lidia con tensiones internas.

Netflix

The Crown

¿Dónde verla?: Netflix

Temporadas: 5

Nominaciones: Compite como Mejor serie dramática, aunque esta vez ninguno de los actores principales se llevó una nominación. Sí lo hizo Elizabeth Debicki, como actriz secundaria, por su interpretación de Lady Di.

Daisy Jones & The Six

Daisy Jones & The Six nació como un fenómeno editorial, pero este año se estrenó como una miniserie de 10 episodios que sigue a una banda ficticia en el mundo del rock estadounidense de la década de 1970. El arco de los personajes también se adentra en las razones detrás de su separación, en el mismo momento del apogeo de su éxito.

Daisy Jones & The Six

¿Dónde verla?: Prime Video

Temporadas: 1

Nominaciones: La historia de rock compite entre las nominadas a Mejor miniserie. También Riley Keough va por la estatuilla a Mejor actriz y Camila Morrone como actriz de reparto.

House of the Dragon

Fue uno de los estrenos del año. La tan esperada precuela de la exitosa Game of Thrones se suma a la carrera de los premios a lo mejor de la televisión (y las plataformas) norteamericanas. La historia, que comienza 172 años antes del nacimiento de Daenerys, se adentra en las tensiones de la Casa Targaryen y el camino al Trono de Hierro en el universo creado por George R.R. Martin. Una conmoción en los Siete Reinos marcada por el enfrentamiento entre Daemon y Rhaenyra.

House of the dragon estrenó una primera temporada que cerró ordenando el tablero para lo que vendrá: la Danza de los dragones.

House of the Dragon

¿Dónde verla?: HBO / NSNOW

Temporadas: 1

Nominaciones: Entre sus nominaciones, House of the Dragon va por la estatuilla a Mejor serie dramática y Mejor cinematografía.