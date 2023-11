Cartelera semanal de remates: apartamentos, terrenos y vehículos

Martes 14

Propiedad en Cerro Norte. BHU. Base UI 189.888,38. En tercer piso de Fernández Crespo 1508. Hora: 13:30. Mario Molina- 099 257 605.

Casa en Santa Lucía del Este. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 14:30. Gomes de Freitas- 099 635635.

Ejecución total y prenda de acciones de Gilpyn SA y Cerneral SA de 2 parques fotovoltaicos (Paysandú). Base US$ 1.000.000. Si no se llega, a continuación sin base. En Rincón 408. Hora: 15. Dante y Gustavo Iocco- 2916 6910.

Casa en Colonia La Paz (Colonia). Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 15:30. Wolf- 2915 4910.

Miércoles 15

Ómnibus año 2008. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 10:30. Fernando Olariaga- 099617 396.

Apartamento de 2 dormitorios en zona Nuevo Centro Shopping. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 13:30. Assad- 092 505 555.

Apartamento de 1 dormitorio en zona Nuevo Centro Shopping. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 13:30. Assad- 092 505 555.

Chacra en Paysandú. Sin base en US$. Wilson F. Aldunate 2582. Hora: 14. Ruiz Díaz- 099 719 182.

Judicial por infracción aduanera: 11 vehículos. Sin base en $. En ciudad de Maldonado. Varios rematadores: Alzugaray- 099 817621; Borsari- 099 688 946; G. Etcheverry- 099 279 772; Luján Ventura- 099 698 801.

Apartamento frente al mar en Punta del Este. Sin base en US$. En Rincón 408. Hora: 14. Dante y Gustavo Iocco- 2916 6910.

Solar en Maldonado. Sin base en US$. En Casa Rosada. Hora: 14:30. John F. Fleitas- 099 332 706.

Jueves 16

Inmueble en Ramón Anador 3873. Base US$ 140.605. En ANRTCI. Hora: 12:30. Martín de Barbieri- 099 282 095.

Infracción aduanera, vehículo. Sin base en $. En Wilson F. Aldunate 1678. Hora: 14. Jolochín- 099 725 049.

1.- Fracción de campo en Santa Lucía. 3 hectáreas. Sin base en US$.

2.- Herramientas varias. Sin base en US$. En Centro Comercial de Canelones. Hora: 14. Abel Lapizaga- 099 635 902.

PH en Las Piedras. Sin base en US$. En Uruguay 826. Hora: 14:30. Sebastián Borche- 09 580 036.

Local en Tacuarembó. Sin base en US$. En 33 Orientales y Artigas (Salto). Hora: 15. Pablo Texeira- 099 733 020.

Casa a dos aguas en Jardines el Hipódromo. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora: 15:40. Gerardo Gomes de Freitas- 099 635 635.

Sábado 18

68 vehículos. Por cuenta y orden del BSE. Sin base en US$. En bulevar Artigas 3821. Hora: 10. Administra ANRTCI- 2901 7366.

Lunes 20

Apartamento en Punta del Este. Sin base en US$. En Casa Rosada. Hora: 14:30. Gabriel Etcheverry- 099 279 772.

Semanales y otros

Castells (Galicia 1069). Consultar página web. Los remates online.

Bavastro e hijos. Consultar página web. Remate online.

Martes 14

Carlos Arias (Mario Arregui 6475) 9:30 horas. 12 camiones Mercedes Benz y Scania de Riogas- 097 238 327.

Mauad (Gori 3457. Local Oeste) 10 horas. Autos, camionetas, camiones- 091 397 257.



Jueves 16

Dante y Gustavo Iocco (Rincón 408) 15 horas. Oficinas en Ciudad Vieja- 2916 6910.

Viernes 17

Wolf (Uruguay 826) 14:30 horas. Camiones, camiones tractor, zorras, semirremolques- 098 425 707.

Lunes 20

Bavastro e Hijos (Buenos Aires 424) 9:30 horas. 9.000 pares de zapatos, zapatillas, botas y más- 2915 5801.