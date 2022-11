Caso Astesiano: fiscal insiste con traslado pero Gómez dice que pedido llega tarde

El sábado, un día después de que se conociera la dilación de su traslado a la fiscalía de Delitos Complejos, la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, pateó el tablero. "Lo mejor parece ser que yo no siga (...) Creo que la importancia de la investigación amerita que sea asignada a un fiscal que tenga respaldo real de la jerarquía", dijo a Montevideo Portal.

El día anterior el fiscal de Corte, Juan Gómez, le había comunicado que no dejaría la fiscalía de Flagrancia hasta que terminara con la investigación por la adulteración de pasaportes que involucra al excustodio presidencial. Gómez y Fossati tenían un compromiso de palabra desde principios de setiembre de que ella tomaría el lugar que hoy ocupa Enrique Rodríguez –como titular de la fiscalía de Delitos Complejos de 1o Turno–, cuando él se fuera a la nueva fiscalía de Lavado de Activos.

Consultada el viernes a propósito de esto, Fossati dijo a El Observador: "Estoy muy molesta por muchas cosas". Al día siguiente anunció que le pediría a Gómez que la aparte del caso y el fiscal de Corte, también a Montevideo Portal, declaró que no lo haría. El domingo por la noche Fossati escribió un hilo en su cuenta de Twitter. "Si creo que otro lugar es el mejor contexto para el buen desarrollo de una investigación que llevo, trabajaré para conseguirlo. Si no lo logro, usaré todos los recursos a mi alcance. Es mi compromiso", dijo en un fragmento.

El lunes por la mañana, Fossati le envió una carta pidiéndole formalmente a Gómez que la apartara del caso. Según supo El Observador, la fiscal se extendió en sus argumentos de por qué la investigación no debe permanecer en Flagrancia, pero también hizo una recopilación histórica de los contactos laborales que han tenido y las conversaciones que tuvieron este año sobre su traslado a Delitos Complejos.

Tras analizar el pedido, Gómez convocará a una conferencia para defender su postura final.

Mientras tanto, la fiscal busca avanzar con la investigación y, tal como informó El Observador este lunes, citó como testigos al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y al prosecretario, Rodrigo Ferrés. La fiscal también citó a declarar a tres jerarcas policiales, entre ellos el subdirector nacional de Policía, Héctor Ferreira.

La especialización de la fiscalía que encabeza Fossati –flagrancia y turno– es la encargada de trabajar todos los delitos a excepción de los homicidios, los delitos sexuales, los económicos y los vinculados a drogas. A grandes rasgos, trabajan casos de hurtos, rapiñas, estafas menores (si son de gran porte pasan a delitos económicos), entre otros. Por eso, también tienen más casos a los que abocarse, el promedio por fiscalía es de unos 500.

Captura de Twitter

Una vez por mes les toca entrar en turno durante una semana y en ese lapso todos los delitos que ocurran en determinada zona (alguna de las cuatro zonas operacionales de Montevideo) le toca a esa fiscalía. Fossati alega que el caso de los pasaportes es propio de una fiscalía de Delitos Económicos y Complejos como la que se supone que ella iba a encabezar, por eso le insistió a Gómez con su traslado y hablar de un "mejor contexto para el buen desarrollo de una investigación". A varios indagados los imputó por asociación para delinquir y los investiga por lavado de activos.

De hecho, Gómez había dicho en conferencia de prensa que entendía que la investigación era "muy difícil" por eso la había exonerado de trabajar dos turnos. La exoneró del turno de setiembre y el de octubre, pero este lunes comenzó su semana de turno del mes de noviembre. Fossati ha reiterado en diversas oportunidades que el caso tiene muchas ramificaciones y que es extremadamente complejo.

Captura de Twitter

Gómez dijo a Telemundo que consideraba "poco razonable" hacer un cambio de fiscal en plena investigación. Consultado por El Observador, insistió en que aún no había leído la nota que le escribió Fossati, pero sobre la calificación de los delitos, expuso: "Si fuera de Delitos Complejos se debería haber dicho antes, las competencias están establecidas. Yo no conozco ninguno de los delitos que sea competencia de esas fiscalías. Tan sencillo como eso (...) No necesariamente el delito de asociación para delinquir es de delitos complejos".

Adelantó que realizará una conferencia de prensa este martes para difundir su decisión. Sin embargo, existe la posibilidad de que se ampare en una regla que indica que existe determinado plazo para solicitar apartarse de una causa y la fiscal ya lo excedió.

A su vez, Gómez indicó que también habría sospechas si se asignara el caso a otro fiscal en medio de la investigación. Otras grandes investigaciones recientes, como la de Operación Oceáno, tuvo cambios de fiscal durante la investigación.

Sobre ello, Fossati había escrito en Twitter: "Ningún caso es de un fiscal, es de la Institución, por lo que el ataque directo al titular de una investigación de nada sirve, siempre habrá otro que podrá continuar el trabajo".

La fiscal del caso también había denunciado "falta de apoyo" por parte de la jerarquía y enfatizó en las dificultades que generan a la investigación las "constante filtración" de información.