Caso Astesiano: uno de los indagados es el subdirector de la Policía

La investigación que encabeza Gabriela Fossati sobre el exjefe de seguridad del presidente, Alejandro Astesiano, excede el trámite de pasaportes para ciudadanos rusos utilizando partidas falsas. La fiscal abrió otra indagatoria que podría enmarcarse en el delito de tráfico de influencias, de los que dio ejemplos en la audiencia judicial del viernes. Según supo El Observador, uno de los funcionarios del Ministerio del Interior citados a declarar el miércoles pasado es Héctor Ferreira, subdirector de la Policía Nacional.

Ante la citación de Fossati, Ferreira fue a la sede de la Fiscalía junto a otro jerarca policial indagado pero finalmente no declararon. Así se lo recomendó su abogado puesto que la fiscal no les permitió acceder a la carpeta de la investigación, dijeron fuentes del gobierno a El Observador.

Desde el gobierno entienden que no existe un involucramiento de los jerarcas policiales en el caso de tráfico de influencias y creen que se demostrará que no existió delito en ninguno de los casos de pedidos de favores que mencionó la fiscal.

La fiscal dijo en rueda de prensa que le pidió información al Ministerio del Interior para indagar si las conductas de Ferreira y del otro funcionario, que también depende de la Dirección Nacional de Policía, fueron legales.

En audiencia, la fiscal Fossati dijo este viernes que los funcionarios del Ministerio del Interior individualizados tenían "uno un cargo jerárquico y otro un cargo muy jerárquico". La Fiscalía aún no ha logrado identificar a otros supuestos cómplices de Astesiano, por ejemplo a quien el excustodio se refiere en mensajes como “el uno de la Dirección Nacional de Identificación Civil”.

En la audiencia del viernes, Fossati citó algunos mensajes en los que Astesiano pedía favores a los jerarcas policiales. En uno de estos pidió: “Motos para el club de fútbol del Complejo Cohami, de avenida Millán y Lecocq” porque tenemos “un tablado a la hora 18 y del otro lado tenemos el barrio Echador (y los vecinos) que siempre vienen a romper las bolas”. “¿Podés conseguir algunos policías o algunas motos o algo? solo para estar no más... para hacer acto de presencia... para que no vengan a joder. No te quiero joder, no te quiero comprometer”.

La fiscal recordó que el excustodio también trabajaba como seguridad privada, por lo que interpretó que estaba pidiendo que las fuerzas públicas se pusieran al servicio de su actividad particular.

Al mismo funcionario, en otro momento le informa que la hija de un compañero de Recursos Humanos de Presidencia quería ingresar a la Escuela de Policía pero no tenía una materia salvada. Había que entrar en junio pero ella la materia la iba a dar recién en julio, en ese momento le pidió que le “aguantaran” el lugar. Según la fiscal, la respuesta del funcionario fue que se había hecho la gestión, lo que todavía no se comprobó.

Las preguntas de la fiscal

La Fiscalía les hizo tres preguntas al Ministerio del Interior, que según supo El Observador serán respondidas este lunes. La primera refiere a la utilización de los patrulleros, es decir, si correspondía que Astesiano se dirigiera al jerarca y enviaran móviles a eventos sociales o espectáculos como en el caso del tablado.

La segunda, refiere a la empresa de seguridad que la fiscal sospecha era propiedad de Astesiano aunque figura a nombre de otra persona. Fossati consultó justamente si el excustodio figuraba como titular de alguna empresa de seguridad.

Según surge, Astesiano pidió que se le perdonara una multa de $ 150 mil por incumplimientos en la normativa y solicitó al jerarca policial que le gestionara una reunión con el director General de Fiscalización de Empresas (Digefe). Esa multa no se perdonó, dijeron las fuentes.

El último punto refiere a un pedido de Astesiano para que le guardaran un lugar en la Escuela de Policía a la hija de un compañero que trabajaba en Torre Ejecutiva y le faltaba dar un examen. La fiscal pidió saber detalles de ese planteo. Las fuentes dijeron que cuando se realizó el concurso, la mujer ya tenía la materia salvada.

Además, Fossati intenta establecer si hay funcionarios públicos implicados en la entrega de los pasaportes y sigue una línea para indagar si existió lavado de activos para saber si Astesiano adquirió bienes o empresas con dinero obtenido de su actividad delictiva. Hasta el momento la fiscal tiene en la mira algunos apartamentos, un club nocturno y la empresa de seguridad, entre otros bienes.